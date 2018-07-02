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Ванильное мороженое
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Ванильное мороженое 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейшее сливочное мороженое с натуральной ванилью — идеальный десерт для жаркого дня.
Ингредиенты
Сливки 250 мл  сахар 100 г  соль 1 щепотка
сгущенное молоко 1 банка
ваниль 1 стручок
яичные желтки 3 шт  Способ приготовления
Смешайте сливки, 50 г сахара, соль и сгущенное молоко в небольшой кастрюльке. Стручок ванили разрежьте вдоль и выскребите семена в кастрюльку. Хорошо перемешайте. Поместите на медленный огонь и нагревайте, пока на поверхности не начнут появляться мелкие пузырьки, но не доводите до кипения. Снимите с огня, накройте и оставьте на 10 минут.
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Яичные желтки взбейте с оставшимся сахаром в однородную массу. Затем понемногу вливайте в желтки молочную смесь, постоянно взбивая венчиком. Полученную смесь снова перелейте в кастрюлю и поместите на медленный огонь. Хорошо нагрейте, но следите, чтобы желтки не свернулись. Снимите с огня и поместите кастрюлю в наполненную льдом миску. Оставьте на 20 минут, периодически помешивая.
Остывшую молочную смесь процедите через мелкое сито и поместите в морозилку до полного застывания.
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