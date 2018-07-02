Ванильное мороженое

Вкуснейшее сливочное мороженое с натуральной ванилью — идеальный десерт для жаркого дня.

Ингредиенты

Сливки 250 мл сахар 100 г соль 1 щепотка

сгущенное молоко 1 банка

ваниль 1 стручок

яичные желтки 3 шт Способ приготовления

Смешайте сливки, 50 г сахара, соль и сгущенное молоко в небольшой кастрюльке. Стручок ванили разрежьте вдоль и выскребите семена в кастрюльку. Хорошо перемешайте. Поместите на медленный огонь и нагревайте, пока на поверхности не начнут появляться мелкие пузырьки, но не доводите до кипения. Снимите с огня, накройте и оставьте на 10 минут.

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Яичные желтки взбейте с оставшимся сахаром в однородную массу. Затем понемногу вливайте в желтки молочную смесь, постоянно взбивая венчиком. Полученную смесь снова перелейте в кастрюлю и поместите на медленный огонь. Хорошо нагрейте, но следите, чтобы желтки не свернулись. Снимите с огня и поместите кастрюлю в наполненную льдом миску. Оставьте на 20 минут, периодически помешивая.

Остывшую молочную смесь процедите через мелкое сито и поместите в морозилку до полного застывания.