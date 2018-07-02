Худеем быстро: 7 рекомендаций для тех, кто хочет стать стройной еще этим летом

Нет, мы не имеем в виду быстрые и жесткие диеты или «убойные» тренировки: во-первых, большинство из них может быть опасными для вашего здоровья, а, во-вторых, многие из них просто не работают. Но избавиться от лишних килограммов можно и вполне щадящими методами — более того, можно сделать это быстро Просто следуйте этим простым рекомендациям по питанию и тренировкам и сбрасывайте по два и более килограмма в неделю. Пейте только воду

Естественно, никаких сладких напитков — это знают все, кто борется с лишним весом. Конечно же, никакого пива и другого алкоголя. Но мы также советуем полностью отказаться от энергетических и спортивных напитков: каждая порция содержит минимум 100 калорий, а в состав некоторых еще и входит натрий, который препятствует сбросу веса Пейте воду, чтобы ускорить обмен веществ и помочь организму переработать запасенный жир в энергию. Ну, можете добавить мяту или лимон — они тоже способствует похудению и положительно сказываются на здоровье. Перекусывайте овощами

Морковные палочки, яблочные дольки, стебли сельдерея, капуста — это вкусно, это полезно и это помогает вашему организму перерабатывать жир еще эффективнее. Пищевые волокна, содержащиеся в сырых овощах, стимулируют работу кишечника и помогают продлить чувство сытости Ешьте овощи вместо перекусов, замените ими углеводные гарниры — на неделю — и худейте. Полчаса в день занимайтесь кардио

Если вы хотите сбросить вес, кардиотренировки вам просто необходимы. А если вы хотите сбросить вес быстро, тренировки должны быть интенсивными и давать нагрузку на разные группы мышц. Ежедневная тренировка длительностью 30 минут, в которой будут сочетаться интенсивные нагрузки (не более 3 минут каждая) с более расслабленными — то, что надо Например, челночный бег (интенсивный) и прыжки через скакалку на предельной скорости отлично сочетать с бегом трусцой, наклонами или приседаниями. Выпивайте чашку кофе за час до тренировки

Кофе — отличный напиток, который сохраняет бодрость и помогает сжигать жир. А если выпить чашечку за час до начала тренировки, ее эффективность существенно повысится. Вы будете делать те же комплексы, к которым привыкли, а организм сожжет заметно больше калорий. Профит!Спите на полчаса дольше

Неважно, сколько вы спите — 5 часов или 8, добавьте к этому времени еще полчаса. Крепкий долгий сон даст вам больше энергии, и вам не придется «добирать» ее с помощью сахара или углеводов; также у вас будет больше сил для тренировок и активного образа жизни Наконец, крепкий здоровый сон положительно влияет на метаболизм и мы сами не замечаем, как худеем. Высыпайтесь!Откажитесь от всего одной вредной пищевой привычки

Пачка чипсов вечером в пятницу, или шоколадный десерт за обедом, или стакан сладкого напитка — всего одна небольшая жертва, которую не так трудно принести. Не надо отказываться сразу от всего — пожертвуйте малым, но ваш организм вас за это отблагодарит. Следите за осанкой

Во-первых, это красиво. Во-вторых, визуально делает фигуру стройнее. А, в-третьих, удерживая спину прямой, мы напрягаем мышцы пресса — и заставляем их работать. И уже через очень короткое время наш животик и вправду становится меньше. Держите спинку!