Шоколадные блинчики 

Блюдо, которое можно подать на завтрак самым любимым людям.
Ингредиенты
Яйца 2 шт сахар 1 ст. л.
соль 0,5 ч. л.
молоко 250 мл растопленное сливочное масло 2 ст. л.
мука 80 г какао-порошок 30 г крахмал 30 г Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
В большой миске взбейте яйца с сахаром. Добавьте соль, молоко и масло. Взбейте венчиком до однородности. Затем добавьте муку, какао и крахмал, взбейте венчиком до кремовой текстуры.
Разогрейте в сковороде немного масла на среднем огне. Обжаривайте блинчики с двух сторон до готовности. Подавайте горячими со взбитыми сливками или посыпав сахарной пудрой.