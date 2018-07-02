Шоколадные блинчики

Блюдо, которое можно подать на завтрак самым любимым людям.

Ингредиенты

Яйца 2 шт сахар 1 ст. л.

соль 0,5 ч. л.

молоко 250 мл растопленное сливочное масло 2 ст. л.

мука 80 г какао-порошок 30 г крахмал 30 г Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

В большой миске взбейте яйца с сахаром. Добавьте соль, молоко и масло. Взбейте венчиком до однородности. Затем добавьте муку, какао и крахмал, взбейте венчиком до кремовой текстуры.

Разогрейте в сковороде немного масла на среднем огне. Обжаривайте блинчики с двух сторон до готовности. Подавайте горячими со взбитыми сливками или посыпав сахарной пудрой.