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Шоколадные блинчики
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Шоколадные блинчики 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Блюдо, которое можно подать на завтрак самым любимым людям.
Ингредиенты
Яйца 2 шт  сахар 1 ст. л.
соль 0,5 ч. л.
молоко 250 мл  растопленное сливочное масло 2 ст. л.
мука 80 г  какао-порошок 30 г  крахмал 30 г  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
В большой миске взбейте яйца с сахаром. Добавьте соль, молоко и масло. Взбейте венчиком до однородности. Затем добавьте муку, какао и крахмал, взбейте венчиком до кремовой текстуры.
Разогрейте в сковороде немного масла на среднем огне. Обжаривайте блинчики с двух сторон до готовности. Подавайте горячими со взбитыми сливками или посыпав сахарной пудрой.
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