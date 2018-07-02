Бутерброды с лососем на домашнем хлебе

Приготовление этого хлеба не займет у вас много времени. Зато на завтрак вы получите вкуснейшие бутерброды.

Ингредиенты

Цельнозерновая мука 350 г овсянка 50 г пшеничная мука 70 г сахар 2 ст. л.

разрыхлитель 2 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

кефир 450 мл яйцо 1 шт копченый лосось 200 г легкий майонез или сметана 60 мл дижонская горчица 1 ст. л.

петрушка (листья) 1 ст. л.

редис 1 шт укроп по вкусу

Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте форму для хлеба или кексов маслом.

Смешайте в миске оба вида муки, овсянку, сахар, соль и разрыхлитель. В отдельной емкости слегка взбейте яйцо с кефиром. Влейте в мучную смесь и быстро перемешайте. Выложите тесто в форму и посыпьте сверху овсянкой. Выпекайте около 1 часа, проверяя готовность с помощью зубочистки.

Готовый хлеб немного охладите и нарежьте на ломтики.

Смешайте в небольшой емкости майонез, горчицу, измельченную петрушку и редис. Полученным соусом смажьте ломтики хлеба, сверху положите по кусочку лосося и посыпьте укропом.