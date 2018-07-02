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Бутерброды с лососем на домашнем хлебе
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Бутерброды с лососем на домашнем хлебе 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Приготовление этого хлеба не займет у вас много времени. Зато на завтрак вы получите вкуснейшие бутерброды.
Ингредиенты
Цельнозерновая мука 350 г  овсянка 50 г  пшеничная мука 70 г  сахар 2 ст. л.
разрыхлитель 2 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
кефир 450 мл  яйцо 1 шт  копченый лосось 200 г  легкий майонез или сметана 60 мл  дижонская горчица 1 ст. л.
петрушка (листья) 1 ст. л.
редис 1 шт  укроп по вкусу
Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте форму для хлеба или кексов маслом.
Смешайте в миске оба вида муки, овсянку, сахар, соль и разрыхлитель. В отдельной емкости слегка взбейте яйцо с кефиром. Влейте в мучную смесь и быстро перемешайте. Выложите тесто в форму и посыпьте сверху овсянкой. Выпекайте около 1 часа, проверяя готовность с помощью зубочистки.
Готовый хлеб немного охладите и нарежьте на ломтики.
Смешайте в небольшой емкости майонез, горчицу, измельченную петрушку и редис. Полученным соусом смажьте ломтики хлеба, сверху положите по кусочку лосося и посыпьте укропом.
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