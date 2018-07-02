Кекс с сушеной вишней и фундуком

Этот тающий во рту кекс станет прекрасным дополнением к чашке утреннего чая.

Ингредиенты

Сливочное масло 180 г сахар 180 г яйца 3 шт сушеные вишни 180 г фундук 70 г мука 250 г разрыхлитель 2 ч. л.

молоко 2 ст. л.

Способ приготовления

Масло взбейте с сахаром до кремовой текстуры. Затем по одному вбейте яйца, каждый раз хорошо взбивая.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Вишни нарежьте небольшими кусочками. Посыпьте их мукой и перемешайте. Всыпьте в тесто и вымешайте.

Смешайте муку с разрыхлителем. Влейте в масляную смесь молоко, перемешайте. Затем всыпьте муку и хорошо вымешайте силиконовой лопаткой.

Выложите тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 30 минут.