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Кекс с сушеной вишней и фундуком
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Кекс с сушеной вишней и фундуком 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Этот тающий во рту кекс станет прекрасным дополнением к чашке утреннего чая.
Ингредиенты
Сливочное масло 180 г  сахар 180 г  яйца 3 шт  сушеные вишни 180 г  фундук 70 г  мука 250 г  разрыхлитель 2 ч. л.
молоко 2 ст. л.
Способ приготовления
Масло взбейте с сахаром до кремовой текстуры. Затем по одному вбейте яйца, каждый раз хорошо взбивая.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Вишни нарежьте небольшими кусочками. Посыпьте их мукой и перемешайте. Всыпьте в тесто и вымешайте.
Смешайте муку с разрыхлителем. Влейте в масляную смесь молоко, перемешайте. Затем всыпьте муку и хорошо вымешайте силиконовой лопаткой.
Выложите тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 30 минут.
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