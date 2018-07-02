Рецепты вкусных блюд с творогом в духовке

Хозяйки часто посещают кулинарные сайты, чтобы найти рецепты идеальной выпечки из творога. Существует множество вариантов рецептов с творогом, которые готовятся в духовке. Мы опишем несколько пошаговых рецептов с фото, которые дадут возможность получить вкусную и ароматную выпечку.

Творог является уникальным продуктом, из него готовят пирожные, пироги, различные плюшки и торты. Существуют варианты приготовления десертов без запекания, но мы поговорим о тех рецептах, которые требует выпекания в духовом шкафу. Продукт дает возможность приготовить вкусный десерт за минимальное количество времени, при этом результат может действительно впечатлить.

Пирог «Королевский»

В этом пошаговом рецепте с фото хозяйка сможет получить нежную выпечку с творогом. Пирог готовится в духовке, таким образом творожная начинка получается легкой и нежной. Приготовить десерт несложно, достаточно строго следовать рецептуре.

yandex_ad_1 Ингредиенты:

сахарный песок — 100 грамм;

куриное яйцо — 1 штука;

ванильный порошок — 1 пакетик;

сахарный песок (в начинку) — 200 грамм;

масло сливочное — 180 грамм;

сметана высокой жирности — 100 грамм;

сахарная пудра — 150 грамм;

творог высокой жирности — 300 грамм;

мука 1 сорта — 300 грамм.

Процесс приготовления:

Масло измельчить с помощью терки, или просто размягчить и перетереть руками вместе с мукой в миске. В итоге должна получиться мелкая крошка.

Творог взбивают несколько минут блендером, чтобы устранить комочки и придать массе однородность.

В творожную массу добавляют сметану и куриное яйцо. Все повторно взбивают блендером. Добавляют к смеси необходимое количество сахарного песка и пачку ванильного порошка. Снова взбивают состав до получения однородности.

Крошка из муки и масла выкладывается в форму, используется только половина смеси. Сверху ложкой выкладывают начинку из творога. Далее высыпают остатки мучной крошки.

Пирог посыпают небольшим количеством сахарного песка и отправляют в прогретую духовку запекаться.

Процесс выпечки длится около сорока минут, температурный режим устанавливают на отметке 180 градусов. При подаче десерт украшают сахарной пудрой.

Творожный торт

По этому рецепту с пошаговыми фото можно получить неповторимую выпечку из творога, которая готовится в духовке. Этот торт будет настоящим украшением вечернего ужина или праздничного стола.

Ингредиенты:

масло сливочное — 200 грамм;

соль — 2 грамма;

творог высокой жирности — 250 грамм;

мука 1 сорта — 3 ложки;

сода столовая — 2 грамма;

куриное яйцо — 2 штуки;

орехи или тертый шоколад — для украшения;

молоко цельное — 500 мл;

сахарный песок — 2 стакана.

Процесс приготовления:

Творог помещают в миску, добавляют туда же куриные яйца и сахарный песок, составляющие тщательно растирают, чтобы крупинки сахара разошлись. После этого в массу кладут немного соды и соли.

Подготовленная смесь оставляется на полчаса для настаивания.

Когда время истечет, в творожную массу добавляют около двух с половиной стаканов муки и замешивают тесто, имеющее среднюю консистенцию.

Готовое тесто делят на четыре части равные по размеру, из них раскатывают коржи и выпекают их в духовом шкафу около пятнадцати минут. Температура устанавливается на отметке 170-180 градусов.

Пока выпекаются коржи, можно приготовить крем, для этого на плите прогревают стакан молока, осторожно добавляют в него половину стакана муки и венчиком хорошо перемешивают массу, чтобы не оставалось комочков. Смесь доводят до момента кипения и снимают с огня.

Молочную массу остужают. Масло размягчают и всыпают к нему стакан сахарного песка, составляющие растирают до однородной массы. К полученному составу добавляют молочную смесь и хорошо все взбивают, чтобы получился заварной крем.

Готовые и охлажденные коржи смазывают таким кремом, а затем украшают десерт измельченным шоколадом или орехами. Отправляют десерт с творогом, приготовленный в духовке, в камеру холодильника.

По рецепту с пошаговыми фото, торт должен находиться в камере холодильника не менее трех часов.

Творожный пирог

Это отличный вариант выпечки с добавлением творога. Такой десерт можно подать к чаю за ужином, или использовать его во время завтрака.

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Ингредиенты на тесто:

сахарный песок — 200 грамм;

сливочное масло — 150 грамм;

какао-порошок — 2 ложки;

куриное яйцо — 2 штуки;

вода горячая — 3 ложки;

мука 1 сорта — 200 грамм;

разрыхлитель — 1 пачка;

растворимый кофе — 10 грамм.

Ингредиенты на начинку:

творог высокой жирности — 350 грамм;

ванильный порошок — 1 пачка;

сахарный песок — 150 грамм;

куриное яйцо — 2 штуки;

свежие ягоды — 150 грамм.

Процесс приготовления:

В одну миску поместить куриные яйца и разрыхлитель, а также сливочное масло, составляющие взбивают до однородности.

Мука перемешивается с какао-порошком, после чего добавляется в массу из масла и яиц. Все повторно взбивается.

Растворимое кофе разводится в горячей воде и добавляется в тесто, все повторно перемешивают.

Творог взбивают блендером до однородного состояния, добавляют к нему куриные яйца и ванилин, и повторно все перемешивают блендером. После этого добавляют в начинку пачку ванильного порошка.

Лучше всего взять разъемную форму, так вынуть пирог без повреждений будет проще. Форму смазывают маслом и выливают в нее половину от подготовленного теста, сверху выкладывают творог и любые свежие или замороженные ягоды. После этого верх закрывают остатками теста.

Запекают десерт в течение сорока минут, иногда требуется немного больше времени, температура в духовке должна достигать 180 градусов. В итоге получается легкий и нежный десерт с творогом, приготовленный по пошаговому рецепту с фото в духовке.

yandex_ad_2 Подавать пирог можно как горячим, так и в охлажденном виде.

Творожный десерт с кокосом и яблоками

Это один из самых нежных и изысканных десертов, которые можно легко приготовить из творога своими руками. Кокосовая стружка придает лакомству необычный вкус и аромат.

Ингредиенты для теста:

куриное яйцо — 2 штуки;

сахарный песок — 100 грамм;

разрыхлитель — 1 пачка;

крахмал картофельный — 50 грамм;

масло сливочное — 100 грамм;

творог с низким процентом жирности — 200 грамм.

Ингредиенты для начинки:

яблоки свежие — 400 грамм;

сахарный песок — 150 грамм;

стружка кокоса — 150 грамм;

молоко цельное — 4 ложки;

масло сливочное — 150 грамм.

Процесс приготовления:

Сливочное масло немного размягчают, а затем смешивают с сахарным песком. Добавляют в смесь взбитые куриные яйца и взбитый блендером творог. Все составляющие хорошо перемешивают между собой.

В подготовленную массу добавляют муку и замешивают мягкое тесто, не забыв добавить в него разрыхлитель. Масса не должна получиться слишком плотной, повара рекомендуют оставь смесь слегка липкой, так тесто при выпечке сохранит свою воздушности.

Берется форма для выпечки диаметром около 20-21 сантиметра, ее застилают пергаментом и смазывают маслом. Тесто распределяется по форме руками, дополнительно делаются бортики высотой не меньше четырех сантиметров.

Спелые плоды яблок очищают от кожуры, а затем нарезают дольками. Если дома имеется лимон, следует сбрызнуть дольки его соком, чтобы они не начали темнеть. Дольки яблок укладывают на тесто по кругу.

Теперь готовится карамельная заливка, для нее сливочное масло топят на медленном огне, после чего добавляют в него сахарный песок и немного молока. Варят смесь до того момента, пока сахарные крупинки не растворятся.

Как только сахар полностью разойдется, можно добавить в заливку кокосовую стружку и довести смесь до кипения. Как только масса закипит, ее снимают с огня и дают время охладиться.

Подготовленную карамельную массу перекладывают на яблоки, очень важно, чтобы начинка не вытекала за бортики десерта. Пирог отправляют в духовой шкаф и выпекают около сорока минут.

Температура устанавливается на двести градусов.

Это далеко не все возможные рецепты с творогом, которые можно готовить в духовке. Можно рассмотреть еще массу рецептов с пошаговыми фото, ведь с творогом готовят различные булочки, сочники и сладкие пирожки.

В качестве добавок к выпечке, хозяйки могут применить малину, клубнику и другие свежие ягоды.

Творог отлично сочетается с разнообразными фруктами. Можно добавить в творожную начинку какао в порошке или немного растворимого кофе. Творожная начинка применяется для приготовления рулетов, тортов и пирожных. Этот продукт уникален тем, что из него можно приготовить десерт не используя духовку вообще.