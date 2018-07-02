Россиян травят сомнительными батончиками

Наши соотечественники налегают на так называемые «батончики здорового питания». Внешне они похожи на обычные шоколадные, но состав — сильно отличается. Это пшеничные, овсяные, ржаные хлопья, воздушные рис и кукуруза, а также такие загадочные ингредиенты, как изолят соевого и сывороточного белка. Производители утверждают — в этих десертах минимум сахара, почти нет шоколада. Сплошная польза.

В компании Nielsen (исследует потребительский рынок) озвучили данные: за год, с июня 2017 по май 2018, продажи злаковых батончиков в крупнейших розничных сетях России растут как в натуральном выражении (10,1%), так и в денежном (8%).

— Большая активность производителей в запуске новинок и расширении ассортимента способствует выходу брендов на более широкие группы потребителей, что говорит о том, что рынок злаковых батончиков в ближайшем будущем будет продолжать развиваться, — говорит Константин Локтев, директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия.

Эксперты Nielsen отмечают — около 72%, батончиков, которые продаются в магазинах, относятся к так называемым злаковым. Они содержат злаковые культуры, орехи, сухофрукты. Ещё 15% — фруктовые. Они содержат курагу, чернослив, изюм, сушёные ягоды.

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Врачи двояко относятся к батончикам. Медики утверждают — в них бывают как полезные, так и вредные компоненты. Поглощать тоннами такие батончики — сомнительная идея. Сбросить вес это точно не поможет.

— Большинство из них содержат много рафинированных компонентов и сахара. Часто по калорийности такой продукт почти равен привычным шоколадкам, — рассказала диетолог Маргарита Королёва.

Яркий пример абсолютно бесполезного ингредиента в шоколадных батончиках — гранола. Это плющеная овсяная крупа, орехи и мёд, иногда рис, которые запечены до хрустящего состояния.

— После сильной термической обработки витаминов почти не остаётся. Так что такой батончик — пустышка, — объясняет Маргарита Королёва.

Эксперт отмечает — некоторые недобросовестные производители могут добавлять в свою продукцию пищевые Е-добавки. Они вредят здоровью человека, но при этом достаточно широко используются в пищевой промышленности.

Например, Е104 может вызывать сильные аллергические реакции, заболевания желудочно-кишечного тракта. Бензойная кислота и её производные (Е210–213) вызывают сильные аллергические реакции и развитие раковых заболеваний, нервное возбуждение, негативно влияют на дыхательную систему и интеллект человека. Чтобы избежать губительных последствий употребления продуктов с этими добавками, нужно внимательно читать состав.

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— Я не рекомендую злоупотреблять: один батончик в день — хорошо, 2-3 — уже перебор. Они уместны при большом перерыве в еде, вместо полдника или второго завтрака. Надо внимательно читать состав, обращая внимание на общее количество белков, жиров и углеводов, — рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

По словам эксперта, на полезную еду «здоровые» батончики точно не тянут из-за консервантов и дешёвых ингредиентов, которые обычно покупаются по принципу самой низкой цены на открытом рынке.

Маргарита Королёва соглашается с коллегой. Эти «здоровые» батончики можно употреблять эпизодически, в качестве перекусов, не более 1 раза в день. Если есть выбор: перекусить мясом с овощами лии батончиком — лучше выбрать первый вариант. Натуральная еда в любом случае лучше концентрата.