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Крупный производитель мяса представил свою продукцию на Центральном рынке Воронежа
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Крупный производитель мяса представил свою продукцию на Центральном рынке Воронежа 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
На торговой площадке появился специализированный мясной магазин. Один из крупнейших в регионе производителей свинины — «Агроэко» — открыл специализированный магазин на Центральном рынке Воронежа. Компания — активный инвестор, который реализует свои проекты в семи районах области. Уже в день открытия в магазин на Центральном рынке пришли десятки покупателей. Говорят, удобно — теперь в одном месте можно приобрести свинину в вакуумной упаковке, а также говядину и субпродукты. По желанию, мясники могут приготовить фарш или подобрать нужный отруб.
Для приготовления мясных блюд предлагают маринады, приправы, соусы. Особый подход к производству позволил «АГРОЭКО» достичь оптимальных показателей по жирности и вкусовым характеристикам мяса. — Мы контролируем весь процесс выращивания свинины. Начиная от закупки ингредиентов и выращивания зерна, приготовления кормов, содержания свинины — и заканчивая приготовлением мяса. В 2017 году мы произвели 90 тыс. тонн мяса в живом весе, в 2018 — уже ранее построенные площадки выходят на полную мощь, мы производим 150 тыс. тонн. Мы, примерно, занимаем седьмое место по России, — рассказывает директор управляющей компании «Агроэко» Антон Косыгин.
Стоит отметить, что на всех свинокомплексах «Агроэко» внедряют в работу новые технологии. Например, специальная программа автоматически регулирует микроклимат на фермах, а уровень биобезопасности — высочайший, что не позволяет возбудителям заболеваний проникать на фермы.
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