Как сделать предложение девушке и не услышать «нет»

Если Вы чувствуете, что ответ на предложение руки и сердца будет положительным, но близкий вам человек все еще в раздумьях о свадьбе, есть вот такой способ, который может склонить чашу весов в вашу пользу — смотрите видео