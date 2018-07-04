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Как сделать предложение девушке и не услышать «нет»
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Как сделать предложение девушке и не услышать «нет» 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Если Вы чувствуете, что ответ на предложение руки и сердца будет положительным, но близкий вам человек все еще в раздумьях о свадьбе, есть вот такой способ, который может склонить чашу весов в вашу пользу — смотрите видео
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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