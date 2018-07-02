Как рассчитать, сколько нужно пить воды: советы диетолога

Известный художник, ученый, изобретатель Леонардо да Винчи сказал, что воде была дана волшебная власть стать соком жизни на Земле. И это не случайно, ведь без воды нет и жизни. Правда, он не объяснил: чтобы «сок жизни» был только на пользу, его нужно пить правильно!

О ценности и уникальности воды знают все. С древности люди ценили ее целебные свойства, относились, как к некому чуду. Во все времена ей поклонялись, боготворили и превозносили как святыню. Без воды обычный человек может прожить всего несколько суток. Но чтобы воспользоваться всеми исцеляющими качествами воды, ее необходимо употреблять с умом. Как? Рассказала наш эксперт — заведующая отделением диетологии больницы №64 имени Владимира Виноградова , врач, терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Пигарева.

Благодаря своим свойствам вода может проникать во внеклеточное пространство, доставлять питательные вещества к клеткам и выводить продукты жизнедеятельности клетки. Таким образом помогая клеткам поддерживать жизнедеятельность.

Вода — основная среда и обязательный участник многочисленных химических реакций, лежащих в основе жизни.

Равномерное распределение тепла внутри организма происходит благодаря воде.

Потоотделение — один из главных факторов, поддерживающих нормальную температуру тела. При потоотделении происходит охлаждение организма за счет испарения жидкости. В некоторых случаях количество пота, выделяемого за сутки, может составить 6-10 литров.

Вода входит в состав смазочных жидкостей, слизи, является компонентом соков и секретов организма.

Вода может ускорять метаболические процессы в организме, тем самым ускоряя процесс сжигания калорий.

ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует суточную потребность в жидкости рассчитывать так: для взрослых людей до 50 лет 35-40 мл на 1 кг массы тела, для людей старше 50 лет 30-35 мл на 1 кг массы тела.

В среднем в условиях нормальной температуры воздуха и при небольших физических нагрузках человек должен получать около 70% рекомендуемой жидкости из напитков (преимущественно негазированная вода) и около 30% из еды (супы, овощи, фрукты).

Так, мужчина весом 70 кг в сутки должен потреблять около 2 800 мл жидкости, из них около 1 900 мл — негазированной воды. Женщина весом 55 кг должна в среднем потреблять 2 200 мл жидкости, из них около 1 500 мл негазированной воды.

Пить больше воды допустимо в условиях жаркой погоды, при увеличении физических нагрузок, в иных экстремальных условиях: при отравлениях, авиаперелетах, при повышении температуры тела.

Индикатором количества потребляемой жидкости является цвет мочи. Он должен быть соломенно-желтым, прозрачным. Если моча становится темно-желтого цвета, то это говорит нам о недостаточном количестве потребляемой жидкости.

Рекомендуется выпивать один стакан воды комнатной температуры сразу после пробуждения, чтобы «разбудить» ЖКТ.

Вода — основа всего живого на Земле, залог плодородия, здоровья и долголетия, но стоит всегда помнить, что избыток воды для организма не менее вреден, чем недостаток. Здоровый организм сам даст знать о потребности новой порции воды. Ну а если есть проблемы со здоровьем, хронические заболевания, то питьевой режим необходимо подкорректировать со специалистом: повысить или снизить его.

СПРАВКА

Каждый человек со средней продолжительностью жизни выпивает около тридцати пяти тонн воды. В организме взрослого человека с массой тела 65 кг содержится в среднем 40 литров воды. Из них около 25 литров находится внутри клеток и 15 литров в составе внеклеточной жидкости. Особенно богаты водой ткани молодого организма.

В теле трехмесячного плода — 9% воды, пятимесячного — 86%, новорожденного ребенка — 70%. У взрослого молодого мужчины вода составляет примерно 60% массы тела, у молодой женщины примерно 55%.

Физиологическое старение сопровождается уменьшением объема жидкости в организме. При умеренной температуре окружающей среды и небольшой физической нагрузке взрослый человек выделяет за сутки с мочой, калом и выдыхаемым воздухом около 2,5 литра воды. При повышении температуры тела и интенсивности физической нагрузки это количество увеличивается в основном за счет потоотделения. Если содержание воды всего на 2% сократится в организме взрослого человека, его умственные способности и физические возможности могут понизиться на 20%!

НА ЗАМЕТКУ

Для преодоления утомления и плохого настроения нужно спокойно, не торопясь, небольшими глотками выпить два стакана воды.