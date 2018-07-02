Что нужно знать о хорватских винах

Скорее всего вы уже пили вино, произведённое в Хорватии, просто не знаете об этом. В 1994 году генетик винограда доктор Кэрол Мередит обнаружила, что сорт зинфандель идентичен старейшему хорватскому винограду трибидраг, из которого делают самое популярное хорватское вино плавац мали. Так что если вы любите зинфандель, то автоматически любите и плавац мали. Давайте узнаем больше о хорватских винах!

Хорватия омывается Адриатическим морем и имеет морскую границу с Италией. Неудивительно что климат в этой стране идеален для производства вина и оливкового масла. После того, как Дубровник стал частью Королевской Гавани на съёмках «Игры Престолов», сюда стекаются путешественники со всего мира, ведь Хорватия известна своей суровой и неповторимой красотой.

Почему вы никогда не слышали о хорватском вине? По элегантному выражению некоторых винных экспертов, в Хорватии много местных сортов винограда не очень известных на международном уровне из-за их сложного произношения. Хорваты не боятся длинного ряда согласных в одном слове и имеют несколько специальных символов, таких как č, ž или dž. В результате можно легко запутаться, заказывая бокал Pošip или покупая бутылку Grk.

Плавац мали

Яркие красные вина с нотами ежевики

Плавац мали — основной сорт винограда в Хорватии, в основном произрастающий вдоль побережья области Далмация. Из него получается вино с богатым и насыщенным ароматом, высоким уровнем танинов и спирта, низкой кислотностью. В итоге в бокале напиток с нотами ежевики, тёмной вишни, перца, рожкового дерева, сухого инжира и специй. Плавац мали переводится как «слабый синий», и он настолько значим для Хорватии, что у него первого появились свои названия для вина — Дингач и Поступ.

Пошип

Полнотелые белые вина с нотками миндаля

Родившийся в Хорватии винодел Майк Гргич, сделавший вино, которое победило в Париже в 1976 году, основал винодельню полностью специализирующуюся на далмацких сортах — плавац мали и пошип. Это белое вино с ароматом яблок, ванили, цитрусов и тонкими миндальными нотками. Раньше пошип выращивался только на острове Корчула, но благодаря раннему вызреванию сейчас он широко распространен вокруг полуострова Далмация — Пелешац, островах Брач и Хвар, Паклинских островах, регионе Корлат и склонах горного массива Биоково.

Мальвазия истрийская

Освежающие белые вина с нотками специй

Мальвазия истрийская — одно из главных белых вин Истрии (популярный туристический район в Хорватии) и северного побережья Далмации. Это освежающие напитки, обычно сухие, с низким содержанием алкоголя и ароматами фенхеля, айвы, мёда, абрикоса и пряностей.

Сухие белые вина с ароматом груши

Этот сорт является для Хорватии коренным и растёт только на песчаных почвах недалеко от Корчулы, в Средней и Южной Далмации. Грк часто называют самым женственным из всех сортов винограда, потому что он имеет только женские цветы и его нужно сажать рядом с другими сортами для процесса опыления, в то время как большинство виноградных сортов самоопыляемые. Грк — сухие белые вина с нотками белого перца, дыни, трав и груши.

Теран

Землистые, насыщенные, крепкие красные вина

Этот красный виноград, счастливо растущий в Истрии, кажется, поглощает из почвы все самые минеральные и железистые качества. От вина можно ожидать смелый вкус лесных ягод, фиалок, копчёного мяса и игривых нот. Обычно в теране высокий уровень танинов, и оно развивается в течение нескольких лет.

Грашевина

Ароматные белые вина средней насыщенности

Вино на каждый день в Центральной Европе, Грашевина также известно, как вельшрислинг. Это один из самых известных белых сортов винограда в Хорватии, и он настолько распространён, что считается коренным. Грашевина — это сухое, свежее, ароматное белое вино с яблочными нотками.

Фото: iStock.com/phant, iStock.com/gustavofrazao, iStock.com/karandaev