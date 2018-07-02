Удар по почкам: вредные свойства соли, угрожающие здоровью

Соль давно вошла в рацион человека, поскольку она делает вкус блюда более ярким, раздражая рецепторы языка. Однако этот продукт очень вредит организму при слишком частом употреблении в больших количествах. Уследить за объемом потребления соли может быть трудно, поскольку производители пищевых товаров добавляют ее в самые неожиданные продукты. Несмотря на это многие соглашаются, что для здоровья организма количество соли в рационе необходимо снижать, после чего человека сразу почувствует улучшение. На самом деле соль необходима организму, поскольку в ней содержится важный элемент — натрий. Именно благодаря этому веществу регулируется кровяное давление и общее состояние кровотока, а также формируется связь между мышцами и нервными окончаниями. Вторым элементом, из которого состоит пищевая соль, является хлор, и он задействован в пищеварении. Проблемы в организме из-за соли начинаются, когда человек перестает контролировать потребление этого вещества и значительно превышает норму. Ежедневно многие среднестатистические граждане пренебрежительно относятся к диете, потребляя много полуфабрикатов, фастфуда и питаясь в ресторанах и кафе. Эти привычки неблагоприятно влияют на количество соли в организме, что сказывается на всех его системах. Хлорид натрия при повышенном содержании в организме серьезно увеличивает кровяное давление. Это вещество должно присутствовать в теле человека для регулировки кровяных потоков, но увеличение его количества провоцирует более высокую нагрузку сердце, мозг и артерии. При постоянном повышенном давлении могут возникнуть другие проблемы со здоровьем, а также это состояние может перейти в хроническое. От соли страдают зубы и кости, поскольку из-за нее из организма вымывается кальций. Кроме того, этот микроэлемент регулирует работу мышц и нервной системы. Повышенная чувствительность к раздражителям, нервозность и неспешное восстановление мышц может говорить о переизбытке соли в организме. Для корректной работы почек организму нужно поддерживать правильное соотношение натрия и калия. Чрезмерные объемы соли нарушает баланс электролитов, что в итоге приводит к тому, что почки начинают задерживать в организме слишком больше количество жидкости. При повышенной отечности через вены проходит больше крови, что может грозить развитием гипертонии. Американские ученые в 2010 провели исследование, направленное на изучение негативных факторов, к которым приводит чрезмерное потребление соли. Как оказалось, этот продукт приводит к снижению когнитивных способностей мозга, поэтому любители соленого могут заметить ухудшение способностей мозга. Чтобы не превышать норму потребления соли человеку достаточно съедать около 6 граммов в день или одну чайную ложку. При этом необходимо учитывать содержание соли в магазинных продуктах питания. Также следует уменьшать потребление кофе, никотина и алкоголя, если симптомы перенасыщения соли уже проявились, поскольку в сочетании с пагубными привычками риск нервного истощения увеличивается.]]>