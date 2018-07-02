11 натуральных ингридиентов, которые поразительно отбеливают зубы

Кто не мечтает о красивых белых зубах, но такими зубами природа наделила лишь маленький процент людей. Белые зубы свидетельствуют не только о хорошем здоровье человека, но также являются неотъемлемой частью успешного и ухоженного человека. Особенно это касается девушек. Ведь как произвести впечатление на молодого человека, если зубы далеко не идеальны. А внимание на них обращают в первую очередь, следуя за чистой обувью и общим образом в целом. МедикФорум решил выяснить, как отбелить зубы в домашних условиях.

Как отбелить зубы дома?

Не каждый может позволить себе поход к стоматологу для отбеливания. Эта процедура очень дорогостоящая и ее рекомендуется делать два раза в год. Более частое отбеливание может повредить зубную эмаль и привести к печальным последствиям. Что же делать, если хочется отбелить зубы, а нет возможности или это нужно сделать быстро и срочно?. Ответ прост — можно заняться отбеливанием в домашних условиях с помощью народных средств. Они есть у каждого дома и их стоимость очень мизерна, что радует и позволяет решить проблему. Однако применение народных средств может тоже сослужить плохую службу. Ведь неправильное их использование может привести к разрушению зубной эмали и заболеваниям десен. Конечно же, добиться идеальной белизны дома невозможно, а вот осветлить эмаль на несколько тонов, улучшить внешний вид, укрепить зубы вполне реально.

Чтобы произвести отбеливание дома нужно следовать ряду рекомендаций

№ 1: Отбеливание возможно в случаях, если: — зубы здоровы -человек постоянный пациент стоматолога и знает, что с зубами все в норме. — здорова ротовая полость.

Можно начинать отбеливание, если нет во рту язв, царапин, больных десен и герпеса на губах. Нет аллергии на выбранный продукт, чтобы это проверить, нужно нанести немного состава на кожу на пару минут и проверить реакцию. № 2: Отбеливание зубной эмали в первую очередь нужно: — Курильщикам (никотин въедается в зубную эмаль, и зубы приобретают желтоватый оттенок. Отбеливающие пасты не справляются с таким налетом и до конца не способны очистить зубы, а усердие в частой чистке зубов приведет к обратным последствиям и сотрет зубную эмаль). — Сладкоежкам (любители сладкого не могут похвастаться хорошими зубами. Благодаря реакциям, происходящим во рту из-за сладкой пищи, зубы истончаются и желтеют). — Кофеманам (любители чая и кофе тоже страдают от потемнения зубов, ведь цвет этих напитков окрашивает эмаль в светло-коричневый оттенок и никакая зубная паста с ним не справляется). № 3: Перед отбеливанием зубов нужно понять почему они потемнели. Некрасивые зубы могут быть не только из-за внешних факторов, но и из-за внутренних заболеваний. Отбеливание противопоказано людям, имеющим: заболевание пародонтит, кариес, много пломб, брекеты.

Детям несовершеннолетнего возраста тоже противопоказано отбеливание, поскольку зубы еще до конца не сформированы и можно их повредить.

Народные средства для отбеливания

Сода Сода — одно из популярных абразивных веществ, помогающее удалить налет с эмали. Нужно нанести соду на щетку и чистить зубы. Также этот способ работает с добавлением зубной пасты. Но такая чистка возможна лишь раз в неделю, потому что более частое применение соды приведет к разрушению эмали. Отлично осветляет зубы дуэт соды и перекиси, которые смешиваются и применяются вместе. Активированный уголь Для быстрого отбеливания уголь подойдет как нельзя кстати. Он полностью безопасен для организма. Таблетки нужно растолочь до порошкообразного состояния и почистить им зубы или несколько таблеток тщательно разжевать, запить водой и чистить зубы как обычно. Перекись водорода Перекись входит в состав гелей, выпускаемых для стоматологии. Для отбеливания нужно после стандартной чистки зубов прополоскать ею зубы и промыть теплой водой. Либо взять ватный диск, обмакнуть его в перекись и протереть зубы, оставив на несколько минут, потом обязательно ополоснуть рот. Эффект от такого способа будет не сразу, а через несколько суток. Лимон Отбеливание лимоном считается химическим способом. Оно менее безопасно, чем другие, так как соком лимона не поцарапать эмаль. Нужно взять кожуру лимона и протирать ею зубы в течение нескольких минут. Также можно добавить сок лимона в зубную пасту и чистить зубы как обычно. Также можно взять мякоть лимона, приложить ее к зубам на короткое время до появления покалывания, после прополоснуть рот водой. Ну и напоследок, лимонный сок, растворенный в воде, можно использовать как ополаскиватель в течение 30 дней, лимон и вода берутся в равных частях. Эфирное масло Для отбеливания в домашних условиях применяются такие масла: лимонное, грейпфрутовое, апельсиновое. Пару капель масла растворяют в 10 г спирта и размешивают в 100 мл воды. Раствор применяют как ополаскиватель. Ягоды Немного отбелить зубы поможет клубника или земляника. Ягоды содержат в себе кислоты, способные к разрушению веществ, вызывающих темный налет на зубах. Для этого нужно потереть зубы мякотью ягоды и подождать несколько минут, после чего чистить зубы как обычно. Масло кокоса Масло нужно влить в рот и хорошо им обработать все зубы, потом сплюнуть его и ополоснуть рот. Можно сделать смесь из масла и соды и использовать состав вместо пасты. Кожура банана Кожура съеденного банана применяется для отбеливания зубов. Для этого внутренней стороной кожуры протираются зубы, после чего полощется рот. Морская соль Обычная соль для отбеливания не подойдет, а вот морская содержит в себе вещества, обезболивающие полость рта, отбеливающие компоненты и укрепляющие зубы. Для этого соль смешивается с пастой и производится чистка зубов.

Чистка должна быть аккуратной и щадящей, чтобы не повредить эмаль. При воспаленных деснах используется раствор из соли. Берется чайная ложка соли на стакан воды. Баклажан Мало кто знает, что баклажан можно использовать для отбеливания. Его нужно испечь до появления на кожуре золы черного цвета. Когда зола начнет сыпаться, вытянуть баклажан из духовки, остудить его, полученную золу растереть в порошкообразное состояние. Именно этот порошок хорош для отбеливания зубов. Порошок наносится пальцем на поверхность зубов, выдерживается несколько минут и смывается водой. Как видим, отбелить зубы дома с помощью народных средств не так уж трудно и дорого. Если чередовать все рецепты, приведенные выше, можно добиться хорошего результата, никогда не посещать стоматолога для этих целей и сэкономить деньги. Лишь четкое следование инструкциям и постоянство сделает зубы красивыми, а улыбку очаровательной! Ранее была доказана бесполезность отбеливающих паст.