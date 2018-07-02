Это очень смешно! Как носят новые Yeezy Boost 350 V2 в Instagram? 

На этих выходных в продажу официально поступили новые Yeezy Boost 350 V2 в расцветке Butter [масло], и в мире стало немного больше счастливых людей. Почему немного? Потому что купить их можно было только выиграв на это право в соцсетях (или по очень большому блату). Почему счастливых? Потому что кроссовки действительно очень крутые. Но пока одни ставят их на полку и сдувают с них пылинки, другие носят их с собой в прозрачном чемодане Rimowa (как Трэвис Скотт (27) пачки долларов на обложке 032c) и обливают их маслом. Ничего необычного. Смотрим.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-ochen-smeshno-kak-nosyat-novye-yeezy-boost-350-v2-v-instagram/