Эффективные варианты детокс-коктейлей для очищения организма 

Летом всегда хочется пить. Жара — не жара— хочется. Мы вместе с бар-менеджер Дмитрием Савиным ресторана Сыроварня приготовили подарок: три вкусных, а главное полезных рецета детокснапитков.
Черника и грейпфрут
Вам понадобится:
Черника — 50 г Банан — ½ Грейпфрутовый фреш — 30 мл Тархун — веточка
Приготовление:
Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.
Яблоко и шпинат
Вам понадобится:
Очищенное яблоко — 50 г Банан — ½ Шпинат — 10 г Натуральный йогурт 3,5% — 75 г Яблочный фреш — 5 мл Маракуйя — 3 г Приготовление:
Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.
Кокос и миндаль
Вам понадобится:
Кокосовое молоко — 20 мл Миндальное молоко — 20 мл Натуральный йогурт 3,5% — 75 г Банан ½ Приготовление:
Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.
Текст: Юлия Шумилко
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