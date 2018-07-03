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Эффективные варианты детокс-коктейлей для очищения организма
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Эффективные варианты детокс-коктейлей для очищения организма 

Passion.ru 43 минуты назад
Фото: Passion.ru
Летом всегда хочется пить. Жара — не жара— хочется. Мы вместе с бар-менеджер Дмитрием Савиным ресторана Сыроварня приготовили подарок: три вкусных, а главное полезных рецета детокснапитков.
Черника и грейпфрут
Вам понадобится:
Черника — 50 г  Банан — ½  Грейпфрутовый фреш — 30 мл  Тархун — веточка
Приготовление:
Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.
Яблоко и шпинат
Вам понадобится:
Очищенное яблоко — 50 г  Банан — ½  Шпинат — 10 г  Натуральный йогурт 3,5% — 75 г  Яблочный фреш — 5 мл  Маракуйя — 3 г  Приготовление:
Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.
Кокос и миндаль
Вам понадобится:
Кокосовое молоко — 20 мл Миндальное молоко — 20 мл Натуральный йогурт 3,5% — 75 г Банан ½  Приготовление:
Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: Shutterstock
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