Эффективные варианты детокс-коктейлей для очищения организма

Летом всегда хочется пить. Жара — не жара— хочется. Мы вместе с бар-менеджер Дмитрием Савиным ресторана Сыроварня приготовили подарок: три вкусных, а главное полезных рецета детокснапитков.

Черника и грейпфрут

Вам понадобится:

Черника — 50 г Банан — ½ Грейпфрутовый фреш — 30 мл Тархун — веточка

Приготовление:

Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.

Яблоко и шпинат

Вам понадобится:

Очищенное яблоко — 50 г Банан — ½ Шпинат — 10 г Натуральный йогурт 3,5% — 75 г Яблочный фреш — 5 мл Маракуйя — 3 г Приготовление:

Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.

Кокос и миндаль

Вам понадобится:

Кокосовое молоко — 20 мл Миндальное молоко — 20 мл Натуральный йогурт 3,5% — 75 г Банан ½ Приготовление:

Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Перелить в стакан.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock