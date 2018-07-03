Полезные советы для уфимцев: как пережить жару

По данным Башгидромецентра, начиная с сегодняшнего дня, в Башкирию наконец-то пришло лето. В ближайшие дни в республике установится 30-ти градусная жара. Управление гражданской защиты города Уфы подготовили для местных жителей полезные советы, как пережить жару так, чтобы не навредить своему здоровью.

Прежде всего стоит следить за количеством потребляемой жидкости. В жару необходимо больше пить простую воду или другие прохладительные напитки. Исключите на время жаркой погоды жирную пищу и любые спиртные напитки.

Чтобы лучше пережить жару следует носить вещи из натуральных тканей. При этом более комфортно вы будете себя чувствовать в вещах светлых оттенков. Перед выходом на улицу не забудьте надеть головной убор, который защитит вас от солнечного удара. Также рекомендуется носить солнечные очки.

Если вы во время жары находитесь дома, чаще принимайте душ прохладной водой. Используя для охлаждения кондиционер или вентилятор не направляйте поток воздуха на себя, иначе вас может легко продуть. Пляжный отдых в жаркую погоду стоит обеспечить головным убором и солнцезащитным кремом. Прежде чем заходить в воду после солнечных ванн, сначала лучше остыть, а затем постепенно заходить в воду. При резком охлаждении может наступить рефлекторное сокращение мышц и остановка дыхания.

Если ваш автомобиль долгое время простоял на солнце, прежде чем сесть в него, хорошо проветрите. Проверьте работоспособность кондиционера, а если его нет, то для комфортного передвижения на автомобиле можно купить портативный вентилятор.

Напомним, что солнечный удар — одна из разновидностей теплового удара, вызванная длительным и бесконтрольным пребыванием человека под прямыми солнечными лучами без головного убора. Вследствие перегрева кровеносные сосуды расширяются, вызывая чрезмерный приток крови к голове.

Чтобы оказать пострадавшему от солнца человеку первую помощь, необходимо перенести его в тень, раздеть по пояс, положить под голову валик или подушку, а ко лбу приложить холодный компресс.

Для восстановления водно-солевого баланса организма напоите пострадавшего большим количеством минеральной воды или воды простой, но с добавлением сахара и кухонной соли (на 1 стакан воды — 1 чайная ложка сахара и 1/5 чайной ложки соли).

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