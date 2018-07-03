Афиша чемпионата. Не только футбол. 3 июля

Мы продолжаем рассказывать о том, какие интересные места можно посетить в Москве в дни мундиаля.

Тук-тук… Это снова я, ваш развлекатель и мучитель, ваше шило в известном месте, ваш моторчик, ваша столичная Ариадна. Вижу, что спортивный запал у вас не пропал, а желание познавать новое растет в геометрической прогрессии. Но прежде чем утолить интеллектуальный голод, мы обязаны позаботиться о мамонте насущном. Добыть, принести, приготовить и съесть под песни и танцы.

Кто лучше греков понимает, как сделать все это одновременно качественно и быстро? Только греки! Поэтому, напевая мелодию сиртаки, мы идем завтракать в «Пита & Сувлаки» — греческое кафе с простым и проверенным меню. Шашлыки сувлаки, горячая пита, картошка фри собственного приготовления, соус дзадзики, супы (среди которых куриный суп с лимоном под завораживающим названием «котосупа») и много чего еще. Хит программы — пита, начиненная сувлаки (свинина, телятина или курица на выбор), картофелем фри, дзадзики; ее заворачивают в бумагу и подают в забавном металлическом совочке.

Желаю хорошего вечера — Мстителям, Людям Икс, Стражам галактики и просто пожарным, полицейским, докторам, всем, кто объединен любовью к футболу. И пусть катастрофы подождут!