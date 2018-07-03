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Рецепт салата «Тбилиси», который «просят все» — почти миллион просмотров видео
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Рецепт салата «Тбилиси», который «просят все» — почти миллион просмотров видео 

Sputnik Грузия 14 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Рецепт салата под названием «Тбилиси» просят все, кто его попробует, и на праздничном столе он ни за что не останется без внимания, говорится в описании к ролику. Видео опубликовано на канале «Вкусная минутка»
Салат легкий и сытный одновременно. Благодаря своим ингредиентам он к тому же получается ярким, свежим и ароматным, что выделяет его среди других блюд на столе, сказано в описании к видеорецепту.
Ингредиенты:
Говядина (отваренная) — 250 г  Красная консервированная фасоль — 1 банка
Лук красный — 1 шт.
Сладкий красный перец — 1 шт.
Острый перец— 0,5 шт.
Чеснок — 2 зубца
Орехи грецкие — 50 г  Хмели-сунели — 0,5 ч.л.
Масло оливковое — 30 мл  Уксус яблочный 6% (или виноградный) — 1 ст.л.
Кинза, черный молотый перец и соль — по вкусу
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Лук предварительно нужно замариновать. Для этого понадобится разбавить 1 ст.л. уксуса в 100 мл кипяченной воды и поместить в полученную жидкость лук. Мариновать его нужно 7-10 минут.
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