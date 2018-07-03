10 классных вегги-закусок, которые легко приготовить

О пользе перекусов между основными приемам пищи доктора говорили неоднократно. Однако перекус перекусу рознь. Перехватить сладких конфет, наспех запивая их чаем, — едва ли хорошая затея. Фрукты и орехи — более приемлемый вариант. Но если надоели и они?

Предлагаем вам 10 классных вегги-закусок, которые быстро насытят и помогут «добрать» дневную норму овощей. А еще этот список станет вашим незаменимым помощником в день, когда к вам внезапно нагрянут гости-веганы, ведь большинство блюд готовятся довольно быстро.

Всего три простых ингредиента — спелый авокадо, мягкий козий сыр и лимонный сок — позволят вам создать нежную кремовую намазку, которую можно подать с тортильей, лавашом, сухарями, крекерами или кусочками багета.

Разрезать авокадо пополам и удалить косточку.

Поместить авокадо в блендер, добавить туда козий сыр, лимонный сок, соль и перец. Тщательно перемешивать 30-40 секунд. Должен получиться гладкий густой крем.

Крем подавать с тортильей, лавашом, сухарями, крекерами или кусочками багета.

Хранение: остатки крема можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней.

Ковбойская икра, или по-другому икра Техаса, — это блюдо, которое создал шеф-повар из Техаса в 1940-х. Его главная фишка в том, что для приготовления используются только те продукты, что были выращены в этом американском штате.

Для соуса:

Для салата:

Поместить все ингредиенты для соуса в большую миску и тщательно перемешать.

Перцы и лук почистить и нарезать кубиками.

Помидоры нарезать кубиками.

Почистить чеснок и мелко нарезать.

Положить все ингредиенты для салата в глубокую миску, добавить соус и тщательно перемешать.

Охладить в течение часа, еще раз перемешать, украсить кинзой.

Этот густой дип из фасоли и артишоков очень питателен и сытен. Подавайте его с багетом, тортильей или начос к столу перед подачей основного блюда, и гости точно останутся довольны.

Артишоки очистить и порезать на небольшие кусочки.

Поместить все ингредиенты в блендер, тщательно перемешать. Снизить скорость блендера и медленно добавить к смеси оливковое масло, не переставая перемешивать.

Добавить соль и перец по вкусу.

Подавать при комнатной температуре, украшенным петрушкой.

Этот нежный безглютеновый мусс придется по вкусу даже тем, кто не особо жалует авокадо. Просто подайте его с хлебцами из воздушного риса и чуть присыпьте сверху кокосовой стружкой.

Авокадо почистить, вынуть косточку.

С ¼ лайма срезать цедру, натереть на мелкой терке.

Из половинки лайма выжать сок.

Положить в блендер авокадо, цедру, сок лайма, агаву, ваниль, соль и тщательно перемешать. Должна получиться гладкая однородная масса.

Мусс переложить из чаши блендера в небольшую миску, затянуть пленкой и убрать в холодильник на 1 час.

Намазать на хлебцы из воздушного риса, посыпать сверху кокосовой стружкой.

Забудьте о картофельных чипсах! Есть более полезная альтернатива и не менее вкусная. Чипсы из спаржи с пармезаном станут и приятной закуской, и прекрасным гарниром к мясным блюдам.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Спаржу измельчить с помощью кухонного комбайна или натереть на терке. Переложить смесь на бумажные полотенца и отжать, чтобы удалить как можно больше жидкости.

Пармезан натереть на терке.

В среднюю миску положить пармезан, спаржу и перец. Тщательно перемешать.

Столовой ложкой выложить смесь на лист для выпечки. При необходимости разровнять задней частью ложки.

Убрать противень в духовку и выпекать от 8 до 10 минут, пока сыр не начнет пузыриться.

Вынуть из печи и остудить на противне в течение 5 минут.

Подавать с любимым соусом.

Всего три ингредиента и 10 минут, и на вашем столе появится оригинальное блюдо. Эти мини-перчики с острой начинкой стоят того, чтобы их попробовать.

Пармезан нарезать небольшими кусочками по 1,5 см.

Соевую колбасу нарезать тонкими кружочками, каждый кусочек немного поперчить.

Достать перчики из банки, слить лишнюю жидкость.

Сложить кусочки колбасы трубочкой и положить в каждый перчик по одному кусочку. Рядом поместить сыр.

Охладить перчики перед подачей на стол.

Эти ломтики из авокадо станут отличным перекусом, а также с уверенностью займут не последнее место на праздничном столе. Подавать ломтики можно практически с любым соусом.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Подготовить ингредиенты для панировки в 3 мисках.

Перемешать муку, соль и перец в первой миске, взбить яйца и поместить во вторую миску, насыпать панировочные сухари в третью миску.

Почистить авокадо, удалить косточки. Нарезать каждую половинку авокадо на 6 ломтиков.

Каждый кусочек опустить в миску с мукой, затем в миску с яйцом, затем в миску с панировочными сухарями.

Разложить ломтики на листе для выпечки и убрать в духовку. Запекать 20-25 минут. Ломтики должны стать золотисто-коричневыми

Достать авокадо из духовки. Перед подачей дать им остыть 2-3 минуты.

Эти богатые клетчаткой и белком тосты станут прекрасным перекусом для всей семьи. Острота редиса, свежий огурец и легкий цитрусовый аромат прекрасно оттеняют зерновой тост и хумус.

Редис и огурец нарезать тонкими кружочками.

Поджарить тосты.

Намазать каждый тост хумусом.

Положить сверху по 3 кружочка редиса и огурца, посыпать солью, перцем и лимонной цедрой.

Этот жареный нут станет отличным перекусом. А еще им можно посыпать овощные салаты и супы-пюре. Но будьте осторожны — нут, несмотря на свой небольшой размер, довольно калориен.

Нагреть духовку до 200 градусов.

Открыть банки с нутом, слить воду и тщательно промыть нут под проточной водой.

Высушить нут с помощью сухого чистого кухонного полотенца или бумажных полотенец. Нут должен стать матовым и сухим на ощупь.

Перемешать нут с оливковым маслом и солью, распределить его ровным слоем на листе для выпечки. Сбрызнуть сверху маслом и еще раз посолить. Разгладить руками по поверхности противня.

Убрать в духовку и жарить нут в течение 20-30 минут. Перемешивайте его каждые 8-10 минут. Он должен стать золотистым и слегка потемневшим, сухим и хрустящим снаружи, но мягким внутри.

Достаньте нут из духовки и посыпьте специями. Это могут быть перец чили, карри, тмин, паприка, розмарин, тимьян или другие любимые специи и травы.

Равномерно перемешайте нут, посыпанный специями. Подавайте, пока он еще теплый и хрустящий.

Вы когда-нибудь пробовали сушеные баклажаны? Нет? Не отказывайте себе в удовольствии. Переживать о том, что они могут получиться пресными, не нужно. Соус терияки и красный перец подарят баклажанам нежный пряный вкус.

Тонко нарезать баклажаны вертикально на кусочки толщиной около 0,0,5 см.

Смешать соус терияки, воду и перец в форме для выпечки. Положить туда баклажаны так, чтобы они были покрыты соусом полностью. Мариновать в течение 2 часов, переворачивая каждые 20 минут.

Нагреть духовку до 50 градусов.

Для запекания нам потребуются 3 решетки. Достаньте решетки из духовки. Скатайте из фольги 12 шариков (каждый размером с мячик для гольфа), и слегка приплюсните их с 2 сторон.

Положите первую решетку на противень, по углам разложите 4 шарика, а на саму решетку выложите баклажаны. Накройте сверху второй решеткой так, чтобы она не касалась баклажанов. Выложите баклажаны на вторую решетку, а по углам также положите 4 шарика из фольги. Положите сверху третью решетку и выложите на нее оставшиеся баклажаны.

Поместите противень в печь и высушите баклажаны в духовке от 4 до 6 часов при температуре не выше 50-60 градусов.