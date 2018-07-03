Вегетарианский чили

Поклонники вегетарианского рациона питания постоянно находятся в поиске новых кулинарных идей. Если вам давно наскучили овощные супы и хочется попробовать нечто особенное и пикантное, обязательно попробуйте приготовить вегетарианский суп чили. Растительная интерпретация популярного мексиканского блюда богата белками и витаминами.

Этот замечательный рецепт, несомненно, станет одним из самых любимых в домашней кулинарной книге. Блюдо намного вкуснее и аппетитнее своего мясного аналога.

На сковороду вылить оливковое масло. Нарезать небольшими кусочками лук и высыпать его на сковороду. Прожарить лук в течение 4-6 минут, постоянно помешивая, чтоб он не пригорел. Добавить в сковороду чеснок и продолжить обжаривать смесь еще 1 минуту.

Перец чили поместить в другую сковороду и дать ему немного прогреться. Затем положить его на разделочную доску и дать ему остыть. Как только перец остынет, разрезать его пополам и вытащить из него семена и стебли.

В блендер поместить консервированные помидоры и перец чили. Тщательно перебить смесь и добавить в нее, обжаренные на оливковом масле лук и чеснок. Еще раз перебить в блендере массу до однородного состояния.

Снова взять сковороду, вылить в нее оставшуюся ложку оливкового масла. Высыпать в нее нарезанные морковь, стебли сельдерея и сладкий перец.

Все тщательно присыпать солью и молотым черным перцем. Выдержать овощную массу на среднем огне до тех пор, пока ингредиенты не станут мягкими. Как правило, на это уходит не более 5 минут.

В готовые овощи добавить смесь из блендера и увеличить огонь до среднего значения. Постоянно помешивая массу, довести ее до кипения.

Перелить в емкость для супа овощную массу и добавить туда же овощной бульон. Уменьшить огонь до минимального значения и прокипятить суп в течение 20-25 минут.

Как только овощи полностью приготовятся, в кастрюлю необходимо добавить, капусту кейл, черную фасоль и белые бобы. Продолжить варить суп в течение 10-15 минут, пока капуста не станет мягкой.

Готовое блюдо вылить в презентационную тарелку. Сбрызнуть суп чили соком лайма и добавить в него ложку сметаны. Перед подачей украсить блюдо натертым сыром, кусочками авокадо, дольками лайма и мелко нарубленной кинзой и сельдереем. В качестве дополнения к супу подать мексиканские чипсы Тортилья.