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Крем-суп из тыквы сквош с сальсой
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Крем-суп из тыквы сквош с сальсой 

Kitchenmag 1 час назад
Фото: Kitchenmag
С наступлением летней поры всем нам хочется чего-то легкого и пикантного. Крем-суп из тыквы сквош с сальсой из томатов и кукурузы может стать отличным решением. От приятного аромата и нежнейшего вкуса столь необыкновенного первого блюда не откажутся даже дети.
Готовится такое блюдо в считанные секунды, что очень удобно при недостатке времени.
Овощи тщательно промыть под водой. Нарезать кубиками лук и болгарский перец. Разогреть сковороду и сбрызнуть ее поверхность оливковым маслом. Высыпать в сковороду овощи и обжарить их в течение 5-7 минут до состояния полупрозрачности.
На разделочной доске нарубить мелкими кубиками тыкву сквош. Высыпать в сковороду нарезанную тыкву, добавить туда же кукурузу, тмин, кориандр, чеснок и соль.
Добавить куриный бульон и довести смесь до кипения. после этого уменьшить огонь на малое значение. Оставить массу на плите до тех пор, пока не станет мягкой тыква. На это потребуется приблизительно 30 минут.
Приступить к приготовлению сальсы. Нарезать кубиками томаты и луковицу. Мелко нарубить кинзу и натереть на крупной терке сыр. Все ингредиенты смешать в подготовленной емкости, кроме сыра. Добавить к ним кукурузу и еще раз хорошенько все перемешать.
Снять с плиты сковороду с будущим супом. Пересыпать ее содержимое в чашу блендера. Перебить содержимое до однородного состояния. Выдавить с лайма сок и добавить его в суп.
Подготовить тарелки для презентации. Вылить в них крем-суп из тыквы. Посыпать содержимое тарелки сальсой и натертым сыром.
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