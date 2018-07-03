Крем-суп из тыквы сквош с сальсой

С наступлением летней поры всем нам хочется чего-то легкого и пикантного. Крем-суп из тыквы сквош с сальсой из томатов и кукурузы может стать отличным решением. От приятного аромата и нежнейшего вкуса столь необыкновенного первого блюда не откажутся даже дети.

Готовится такое блюдо в считанные секунды, что очень удобно при недостатке времени.

Овощи тщательно промыть под водой. Нарезать кубиками лук и болгарский перец. Разогреть сковороду и сбрызнуть ее поверхность оливковым маслом. Высыпать в сковороду овощи и обжарить их в течение 5-7 минут до состояния полупрозрачности.

На разделочной доске нарубить мелкими кубиками тыкву сквош. Высыпать в сковороду нарезанную тыкву, добавить туда же кукурузу, тмин, кориандр, чеснок и соль.

Добавить куриный бульон и довести смесь до кипения. после этого уменьшить огонь на малое значение. Оставить массу на плите до тех пор, пока не станет мягкой тыква. На это потребуется приблизительно 30 минут.

Приступить к приготовлению сальсы. Нарезать кубиками томаты и луковицу. Мелко нарубить кинзу и натереть на крупной терке сыр. Все ингредиенты смешать в подготовленной емкости, кроме сыра. Добавить к ним кукурузу и еще раз хорошенько все перемешать.

Снять с плиты сковороду с будущим супом. Пересыпать ее содержимое в чашу блендера. Перебить содержимое до однородного состояния. Выдавить с лайма сок и добавить его в суп.

Подготовить тарелки для презентации. Вылить в них крем-суп из тыквы. Посыпать содержимое тарелки сальсой и натертым сыром.