Картофельный суп с кокосовым молоком

Хочется чего-то легкого и одновременно сытного? Попробуйте приготовить картофельный суп с кокосовым молоком и семенами конопли. Такое блюдо незаменимо в летнюю жару. Оно не отягощает желудок, имеет приятный вкус и пикантный аромат.

Рецепт приготовления картофельного супа прост и не требует особых кулинарных навыков. Не останавливайтесь на своих кулинарных экспериментах. Такой суп, действительно, получается очень вкусным, ароматным и бодрящим.

Вылить в небольшую кастрюлю кокосовое масло. Поставить ее на плиту и включить пламя плиты на среднее значение.

На разделочной доске нарезать мелкими кубиками сладкий лук и отправить его в кастрюлю с кокосовым маслом. Обжарить лук до образования золотистой корочки в течение 15 минут.

Измельчить чеснок и имбирь. Высыпать их в кастрюлю с обжаренным луком. Полученную массу посолить и поперчить, а затем обжарить в течение 5-6 минут на маленьком огне.

Очистить от кожуры картофель, промыть под водой и нарезать мелкими кубиками. Бросить кубики картофеля в кастрюлю и обжарить все еще 5 минут вместе с остальными ингредиентами.

Вылить в кастрюлю с обжаренными ингредиентами овощной бульон и довести массу до кипения. Уменьшить огонь до минимального положения и проварить суп еще 15-20 минут до полной готовности картофеля.

Как только картофель станет мягким, выключить огонь. Переместись полученный суп в чашу блендера и тщательно перебить его до однородного состояния.

Добавить в суп кокосовое молоко и снова все перемешать до однородной консистенции.

Перелить готовый суп обратно в кастрюлю. Дополнить его вкус небольшим количеством соли и перца, если это необходимо.

Перед подачей на стол картофельный суп украсить небольшим количеством кокосового молока, посыпать мелко нарубленным зеленным луком и семенами конопли. На стол блюдо можно подавать, как в холодном, так и в слегка подогретом виде.