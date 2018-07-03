Жареный лосось с зеленым соусом чили и салатом фризе

Вкуснейший и питательный лосось не нуждается в лишней рекламе. Многие хозяйки уже давно освоили с ним огромное количество оригинальных блюд. Хотим поделиться с вами еще одним рецептом.

Жареный лосось с зеленым соусом чили порадует быстрым процессом приготовления и удивит своими необычными вкусовыми сочетаниями. Даже равнодушно настроенных к рыбе людей невозможно оторвать от столь вкусного блюда.

Наполнить большую широкую миску льдом и холодной водой. Погрузить в нее салат фризе и тщательно промыть его от песка и грязи. Оставить салат в ледяной воде на 10-15 минут, в это время заняться подготовкой остальных ингредиентов.

Филе рыбы промыть под водой, после чего хорошенько высушить бумажными салфетками. Приправить лосося с обеих сторон специями: солью и молотым черным перцем по вкусу.

Подготовить сковороду для обжаривания рыбы. Сбрызнуть ее оливковым маслом и поставить разогреваться. Обжарить рыбное филе до образования румяной корочки в течение 5-6 минут.

Чтобы кожа лосося не скручивалась, в первые минуты приготовления, ее лучше придавить лопаткой.

Как только мясо рыбы станет слегка прозрачной в центре, можно считать процедуру обжаривания завершенной. В отличие от других видов лосося нерка высушивается быстрее. Поэтому ни в коем случае нельзя ее передерживать на сковороде.

Перенести лосось на тарелку, покрытую бумажной салфеткой и оставить его на несколько минут.

Взять презентационную тарелку. С помощью столовой ложки выложить на край посуды соус чили. Равномерно растянуть соус по тарелке в виде дуги.

Вытащить из миски со льдом салат фризе. Оборвать его листья и порвать на мелкие кусочки. Положить салат в салатницу. Нарезать полукольцами красный лук и смешать его с салатом. Сбрызнуть массу соком лайма, приправить солью и молотым черным перцем.

В презентационную тарелку поверх соуса чили распределить салат с красным луком. Сверху на него выложить обжаренное филе лосося, хрустящей корочкой вверх. Украсить блюдо микрогрином и дольками лайма.