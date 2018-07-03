10 интересных фактов о тофу + несколько крутых рецептов

Тофу обожают вегетарианцы и жители азиатских стран. И не случайно — это питательный заменитель мяса и идеальный источник белка. А еще в этом соевом твороге много железа и кальция.

Кажется забавным, но это довольно устоявшееся мнение. Как «изобрели» тофу? Морская вода случайно попала в блюдо с растертыми соевыми бобами и вызвала створаживание. К счастью, получившееся «блюдо» не выкинули, а попробовали. И не зря.

Да-да, это не опечатка. Считается, что появился тофу в Китае примерно в 200 году до нашей эры. По одной из версий, ранние буддийские монахи ели тофу в рамках своих строгих вегетарианских диет.

Несмотря на свой довольно почтительный возраст, тофу не сразу распробовали в западных странах. В Европе этот соевый творог получил распространение только в середине 20 века, во многом благодаря вегетарианству.

Тофу бывает плотным, твердым, а бывает мягким (его также называют шелковым). Твердый тофу используют, например, вместо мяса, он отлично подходит для жарки. А шелковый тофу с нежной текстурой — отличный вариант для приготовления вкусных десертов. Например, из него делают шикарные шоколадные пудинги, чизкейки и самые разные коктейли.

Тофу — универсальная еда, потому что он ​​принимает любой вкус, который вам нужно. Он может быть соленым, может быть сладким, острым или кислым. Все дело в приправе и соусах, с которыми можно экспериментировать бесконечно.

Он превосходит другие источники белка с точки зрения содержания жира и холестерина. Сравните: в 100 граммах свинины содержится 24 г жира, 9 г насыщенного жира, 105 мг холестерина, в 100 граммах нежирной говядины — 17 г жира, 7 г насыщенного жира и 100 мг холестерина. А в 100 граммах тофу — только 6 г жира, там нет насыщенного жира и холестерина.

Половина чашки тофу содержит 10 г белка (эквивалент — примерно половина куриной грудки), 5 г жира, 25% рекомендуемой суточной нормы кальция, 11% — железа, а еще фосфор, магний, медь и селен.

Есть 20 распространенных аминокислот, и 8-10 из них являются незаменимыми, то есть их можно получить только с продуктами питания. Соевые бобы и, следовательно, тофу содержат все незаменимые аминокислоты, которые делают его единственным «полным» растительным белком.

Добавление умеренного количества тофу в рацион может снизить уровень холестерина, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, предотвратить атеросклероз и снизить риск развития некоторых видов рака.

Этот соевый сыр можно варить, запекать, жарить, коптить и готовить на пару. Его можно использовать в соусах, десертах и супах. Можно жарить во фритюре и даже мариновать.

Один небольшой кубик тофу содержит 88 калорий. Это намного меньше, чем в таком же по размеру кубике мяса. Значит, тофу даст организму чуть меньше энергии.

Рецептов с тофу огромное количество — от коктейлей и десертов до салатов и супов. Мы выбрали для вас несколько оригинальных блюд.

Для песто

Для начинки

Приготовить песто.

В блендере измельчить чеснок и грецкие орехи. Добавить базилик, масло, лимонный сок, соль и перец, смешать до однородности. Если песто получился слишком густым, добавьте больше оливкового масла (добавлять следует по 1 столовой ложке за один раз).

Приготовить начинку.

Тофу обернуть в несколько слоев чистых бумажных полотенец, поместить между двумя обеденными тарелками и поставить сверху что-то тяжелое. Оставить на 10 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Затем нужно развернуть тофу, переложить в маленькую миску и измельчить с помощью вилки.

Нагреть масло в большой сковороде на среднем огне. Добавить лук и тушить до размягчения 4-5 минут. Добавить тофу, куркуму, чесночный порошок, соль и перец. Жарить около 1 минуты.

Добавить песто и шпинат. Тушить 3-4 минуты.

Выложить начинку на тортильи, подавать в теплом виде.

Все ингредиенты поместить в блендер и взбить до однородности. Должна получиться густая пенистая масса.

Коктейль разлить по бокалам и посыпать сверху семенами чиа.

Тофу обернуть в несколько слоев чистых бумажных полотенец, поместить между двумя обеденными тарелками и поставить сверху что-то тяжелое. Оставить на 20 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Затем нужно развернуть тофу, переложить в маленькую миску и измельчить с помощью вилки.

Нагреть масло в большой сковороде на среднем огне. Добавить лук и перец и тушить до мягкости 3-4 минуты. Добавить тофу, соль, перец чили, чесночный порошок, черный перец, тмин. Хорошо перемешать и тушить 2 минуты. Добавить бобы, перемешать и тушить еще 2 минуты.

Пожарить на сковороде, предварительно смазанной маслом, 2 яйца, чуть посолить их.

Смесь с тофу посыпать сыром, зеленым луком и выложить сверху жареные яйца.

1 столовую ложку масла нагреть в сковороде, добавить тофу и обжаривать в течение нескольких минут, пока тофу не станет золотистым. Переложить его в тарелку.

Добавить в сковороду еще 2 столовые ложки масла, затем добавить чеснок. Примерно через 30 секунд разбить в сковороду яйца.

Довести яйца до полуготовности и выложить в сковороду рис. Обжаривать в течение 4-5 минут. Добавить соевый соус и белый перец, хорошо перемешать. Положить тофу, перемешать.

Снять с огня, добавить зеленый лук и базилик. Подавать в горячем виде.

На заметку

К рису с тофу можно добавить овощи или мясо. В таком случае овощи нужно добавить после того, как разобьете в сковороду яйца, и жарить их 2 минуты перед добавлением риса.

Чтобы добавить курицу, свинину или говядину, обжарьте мясо и в конце приготовления выложите его на рис, посыпьте сверху зеленым луком и базиликом.