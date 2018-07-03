Как приготовить мороженое дома: 6 простых рецептов

156 calories

Классическое банановое мороженое

Это мороженое подойдёт и веганам: в нём используется растительное молоко. Классическое банановое мороженое СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 156 ккал

Ингредиенты

Банан 4 шт. Молоко (растительное) 4 ст. л. Миндаль (лепестки) 2 ст. л. Соус (шоколадный) 2 ст. л.

Нарежьте банан на кружочки, выложите на доску и уберите на час в морозилку.

Обжарьте лепестки миндаля на сухой сковороде.

Смешайте в блендере замороженные бананы с молоком до кремообразной текстуры.

Разлейте мороженое по четырём креманкам, украсьте соусом и лепестками миндаля.

154 calories

Мороженое с чаем матча

Ярко-зелёное мороженое на основе кокосового йогурта. Мороженое с чаем матча СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 154 ккал

Ингредиенты

Йогурт (кокосовый) 400 г Чай (матча порошок) 1 ст. л. Сироп (кленовый) 2 ст. л. Вода 100 мл Взбейте в ёмкости порошок матча, кокосовый йогурт, сироп и воду.

Разлейте смесь по формам и замораживайте не менее четырёх часов.

94 calories

Мороженое с авокадо и клубникой

Спелое авокадо тоже может стать отличной основой для мороженого. Мороженое с авокадо и клубникой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 94 ккал

Ингредиенты

Клубника 200 г Авокадо 1 шт. Ваниль (экстракт) ½ ч. л. Сироп (кленовый) 2 ч. л.

Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть на кубики.

Нарежьте клубнику на кусочки. Отложите несколько ягод.

Смешайте в блендере клубнику с авокадо и ванилином до однородной консистенции. Попробуйте смесь: если она получилась недостаточно сладкой, добавьте сироп.

Переложите смесь в контейнер, сверху выложите клубнику, накройте плёнкой и поставьте замораживаться в морозилку.

Чтобы мороженое не было очень твёрдым, достаньте его из морозилки за 10 минут до подачи.

268 calories

Мороженое с мятой и шоколадной крошкой

Чтобы мороженое получилось более густым, используйте вместо молока кокосовые сливки. Мороженое с мятой и шоколадной крошкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 268 ккал

Ингредиенты

Авокадо 2 шт. Кокосовое молоко 400 мл Шоколад (капли) 100 г Мята (листья) ¼ стакана Ваниль (экстракт) 1 ст. л. Подсластитель (экстракт стевии) 15 капель

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточки и выдавите мякоть в миску.

Добавьте сливки, мяту, экстракты ванилина и стевии. Перемешайте.

Смешайте смесь в блендере до густой кремообразной консистенции.

Посыпьте приготовленную смесь шоколадными каплями и перемешайте.

Разлейте мороженое по формам и уберите на час в морозилку.

110 calories

Шоколадно-банановое мороженое

Это натуральное мороженое ничуть не уступает по вкусу десерту из магазина. Шоколадно-банановое мороженое СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 110 ккал

Ингредиенты

Банан (замороженный) 1 шт. Молоко (растительное) 2 ст. л. Какао (порошок) 1 ст. л. Корица по вкусу

Нарежьте банан на кружочки и заморозьте на час в морозилке.

Смешайте в блендере замороженный банан, молоко, какао и корицу до однородной консистенции. Готово.

308 calories

Мороженое с лимоном и черникой

Нежная текстура и лёгкая кислинка — лучший вариант для жарких дней. Мороженое с лимоном и черникой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 308 ккал

Ингредиенты

Банан 4 шт. Ягоды (черника) 1 чашка Лимон (цедра) 2 шт. Масло (кокосовое) ¼ стакана Мёд 1 ст. л. Ваниль (экстракт) 1 ст. л. Соль щепотка

Нарежьте банан на кружочки и заморозьте.

Смешайте в блендере замороженные бананы, ванилин, цедру лимона, мёд и соль до однородной консистенции.

Переложите смесь в форму и полейте сверху расплавленным кокосовым маслом. Уберите мороженое в морозилку на 20 минут.

Украсьте мороженое ягодами. По желанию заморозьте ещё на несколько часов.

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