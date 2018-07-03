Жительница Карелии превысила норму санкционных продуктов на 34 килограмма

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», в Костомукше таможенники задержали местную жительница за превышения нормы «санкционки» из Финляндии. Сотрудники таможни обнаружили у женщины 8 килограммов мясопродуктов — сосиски, колбасу, бекон, сардельки, фрикадельки, 29 килограммов 425 граммов молочной продукции — творог, масло, сыр, йогурт и 1 килограмм 720 граммов рыбных палочек и рыбных консервов.

«Жительница Карелии превысила разрешенный лимит ввоза готовой продукции животного происхождения, положенный на одного человека более, чем на 34 килограмма», — отметили в пресс-службе Россельхознадзора по республике Карелия.

Женщине пришлось вернуть всю продукцию в Финляндию и заплатить штраф в размере 500 рублей.

Фото: ursn10.ru