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Полезные продукты, от которых легко набрать вес
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Полезные продукты, от которых легко набрать вес 

МедикФорум 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Даже в целом здоровые и «правильные» продукты могут вместо так страстно желаемого эффекта похудения дать полностью противоположный — набор веса. Эксперты объяснили, почему так происходит.
Легкие овощные салаты и зелень. Именно с помощью такой еды многие пытаются похудеть в летнее время. Салатиками стараются заменить полноценную еду, содержащую белки и жиры. Диетологи считают такой принцип замены «убийственным» для организма и здоровья: если есть одни лишь овощи, то организм лишится необходимых, крайне важных для него питательных веществ. Кроме того, чувство голода у тех, кто питается преимущественно салатами, будет возвращаться снова и снова, — однажды человек все равно не выдержит и сорвется, что гарантирует переедание и удар по поджелудочной.
Цельнозерновой хлеб. Этот продукт упоминается во всех диетических рекомендациях. Но значит ли это, что есть его можно сколько угодно? Мнение специалистов таково: цельнозерновой хлеб лишь очень немногим уступает сдобе в способности повышать уровень сахара в крови. При частом и активном употреблении он способствует развитию резистентности к инсулину — опасному состоянию в плане риска диабета и ожирения.
Кукурузные хлопья. Многие начинают с хлопьев из коробок свой день. Это неправильно! По словам диетологов, хлопья — это продукт из муки злаковых с сахаром, как правило в большом количестве. Такая еда провоцирует скачки в уровнях глюкозы и инсулина в крови, что чревато в итоге приступами обострения аппетита.
Фрукты и ягоды. Главное — не употреблять их на пустой желудок. После фруктов и ягод повышается кислотность желудочного сока, что раздражает стенки и слизистую органа и запускает нервные сигналы, требующие дополнительной пищи.
Йогурты. Магазинные йогурты с кусочками фруктов лишь кажутся подходящим перекусом. В них содержится такое большое количество сахара и различных вредных добавок, что голод вскоре после одного такого йогурта не заставит долго себя ждать. Всему виной — всплеск сахар в крови, вызываемый этим продуктом.
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