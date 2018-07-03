Производство вологодского масла и сыра вырастет в несколько раз

Проектная мощность предприятия составит 12 тысяч тонн в год, что позволит увеличить объем производства сыра в области в 3,5 раза. На площадке будет перерабатываться порядка 200 тонн молока в сутки, что позволит производить 500 тонн твердых и полутвердых сыров и 500 тонн плавленого сыра в месяц. В полном объеме производство заработает, по предварительным данным, к 2021-2022 годам.

При этом в конце 2018 года начнется реконструкция завода в Грязовце — принято решение о строительстве второй очереди инвестиционного проекта на базе ОАО «Северное молоко». Уже подписаны договоры на поставку оборудования, в том числе на монтаж линии по производству масла, которая будет одной из самых современных в стране. В планах — выпуск 6 тысяч тонн в год. Это позволит увеличить к 2020 году общий объем производства масла на Вологодчине в два раза — до 11,5 тысячи тонн ежегодно.

Напомним, что несколько месяцев назад на полях ПМЭФ было достигнуто соглашение о строительстве в регионе молочной фермы на 2 тысячи голов. Объект будет введен в строй к 2020 году. На ферме намерены получать 15-20 тысяч тонн молока в год. Проект реализуют при участии уругвайского инвестора, который поставит на будущую ферму животных и оборудование, а также вложится непосредственно в строительство или переоборудование. Общая сумма вложений в проект оценивается в 1,2-1,5 миллиарда рублей. Российская сторона предоставит земельный участок для проекта и обязуется использовать 100 процентов сырья на своем перерабатывающем производстве, в ассортимент которого входят сыры, майонез, молочные продукты.

Новые площадки позволят значительно увеличить производство фирменных молочных продуктов в регионе, сообщают эксперты.

— Сегодня, когда в стране наблюдается дефицит молока, необходимо наращивать объемы производства именно в Вологодской области для создания к концу 2019 года мощного, крупнейшего в России сельскохозяйственного молочного кластера. В этом нас поддерживает Министерство сельского хозяйства РФ , — комментирует губернатор региона Олег Кувшинников

В настоящий момент в молочный кластер объединились уже более 50 предприятий региона — 26 производителей молока и семь компаний-переработчиков, а также два племенных предприятия, два НИИ, один вуз, 18 сервисных компаний. Ядром кластера, возникшего в 2015 году, стал поселок Молочное, который является также родиной бренда «Вологодское масло».

Кстати

За пять лет в молочные проекты на территории Вологодской области было инвестировано более 500 миллионов рублей. В 2014 году на базе предприятия «Северное молоко» в городе Грязовце была установлена линия по производству ежегодно до 5 тысяч тонн сыра фета под маркой «Сиртаки». В 2016 году на этом же предприятии установлена линия по розливу цельномолочной продукции Tetra Top, а также линия по производству 12 тысяч тонн в год творога и сметаны под брендом «Резной палисад».