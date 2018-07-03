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Что сеять в июле?
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Что сеять в июле? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Остались пустые грядки на даче. Что можно посеять в июле?
Отвечает садовод Елена Бережковская:
«Весь сезон можно сеять салат, кресс-салат, рукколу. Только обязательно хорошо их поливайте, иначе листья будут грубеть и горчить. Любителям укропа и шпината советую сеять их с ранней весны до осени каждые 10-15 дней, и вы всё лето будете обеспечены свежей зеленью.
Редьку для зимнего хранения лучше посеять в первой половине июля, иначе она может уйти в цвет. Тогда же посадите редис.
Также в середине лета советую высаживать дайкон (он любит мягкую и плодородную почву), китайскую и пекинскую капусту (для получения второго урожая). В начале июля также можно ещё раз посеять кустовую фасоль. К осени она вас порадует молодыми стручками, которые можно жарить, тушить или замораживать.
Свёклу для зимнего хранения нужно было посадить в июне, чтобы корнеплоды были крупными. Но если вы хотите иметь молодую свёклу осенью — займитесь посевом в июле».
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