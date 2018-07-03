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Рецепт дня: Самбук из смородины
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Рецепт дня: Самбук из смородины 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Вопреки своему названию самбук не имеет ничего общего с одноименным напитком и совсем не содержит алкоголя. Это нежнейший десерт из фруктового желе с добавлением яичных белков. Воздушный и легкий, он непременно станет вашим любимым летним угощением.
Что понадобится:
2 стакана черной смородины
3 ст. л. сахара
2 яичных белка
1 ст. л. порошкового желатина
Желатин высыпьте в сотейник и залейте половиной стакана холодной воды. Оставьте на полчаса.
1. Переберите и тщательно промойте смородину, после чего измельчите ягоды с добавлением 2 ст. л. сахара в пюре.
2. Оставшийся сахар добавьте к белкам и взбивайте их до состояния крепкой пены, после чего осторожно при помощи лопатки вмешайте в белки ягодную массу.
3. Сотейник с желатином поставьте на медленный огонь и помешивайте, пока желатин полностью не растворится.
4. Немного остудите желейную массу, после чего еще теплую тонкой струйкой влейте в белки.
5. Аккуратно перемешайте, разложите самбук в высокие стаканы и остудите до комнатной температуры.
6. Затем охлаждайте в холодильнике около получаса до полного застывания десерта.
Совет: Готовый десерт украсьте веточками мяты, свежими ягодами и взбитыми сливками.
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