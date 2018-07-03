Рецепт дня: Самбук из смородины

Вопреки своему названию самбук не имеет ничего общего с одноименным напитком и совсем не содержит алкоголя. Это нежнейший десерт из фруктового желе с добавлением яичных белков. Воздушный и легкий, он непременно станет вашим любимым летним угощением.

Что понадобится:

2 стакана черной смородины

3 ст. л. сахара

2 яичных белка

1 ст. л. порошкового желатина

Желатин высыпьте в сотейник и залейте половиной стакана холодной воды. Оставьте на полчаса.

1. Переберите и тщательно промойте смородину, после чего измельчите ягоды с добавлением 2 ст. л. сахара в пюре.

2. Оставшийся сахар добавьте к белкам и взбивайте их до состояния крепкой пены, после чего осторожно при помощи лопатки вмешайте в белки ягодную массу.

3. Сотейник с желатином поставьте на медленный огонь и помешивайте, пока желатин полностью не растворится.

4. Немного остудите желейную массу, после чего еще теплую тонкой струйкой влейте в белки.

5. Аккуратно перемешайте, разложите самбук в высокие стаканы и остудите до комнатной температуры.

6. Затем охлаждайте в холодильнике около получаса до полного застывания десерта.

Совет: Готовый десерт украсьте веточками мяты, свежими ягодами и взбитыми сливками.