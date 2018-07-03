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Детокс: глупые и даже бесполезные мифы
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Детокс: глупые и даже бесполезные мифы 

Steaklovers.ru 36 минут назад
Фото: Steaklovers.ru
Если вы начинаете утро с чувством упадка сил и мыслями о том, что просто не способны на новые свершения — стоит задуматься о детоксе. Очистка организма является вполне очевидным способом изменить свое отношение к жизни, однако в этой сфере столько же фантастики, сколько и в мире диет и быстрого похудения. Чтобы не попасться в ловушки проходимцев, важно знать, какими мифами успела обрасти идея детоксикации и как перестать в них верить.
Вам нужна помощь для детоксикации
Для того, чтобы понять механику этих процессов, надо понимать, что представляет из себя токсины. Это продукты распада — отходы метаболизма, возникающие в процессе пищеварения. Накапливаются они при длительном употреблении тяжелой пищи, малоподвижном образе жизни и по ряду других причин. Впрочем, организм так или иначе борется с ними. Если бы этого не происходило, мы бы попросту умерли. Тем не менее организму надо помогать и для этого есть множество способов.
Детоксикация происходит сама собой
Многие из доморощенных диетологов полагают, что организм вполне способен очистить себя сам. Для этого будет достаточно немного скорректировать диету и на время снизить дозу вредных продуктов — вроде сахара или майонеза. Людям верующим в этом помогает пост — более возвышенная версия детокса. Однако вам нужно раз и навсегда понять, что без четкого плана действий результатов вам не добиться.
Вы можете просто перестать много есть
Самая главная и фатальная ошибка, которую только можно совершить на пути к очищению организма — это одномоментный и волевой отказ от пищи. Компульсивное голодание, которое, как правило, не длится дольше двух дней, может принести организму куда больший вред, чем регулярное переедание. Нарушение ферментного фона и отсутствие питательных веществ может обострить хронические проблемы метаболизма. Недостаток углеводов, белка и жиров соответственно скажется на ваших когнитивных способностях, мышечном тонусе и общем состоянии. Баланс этих трех базовых составляющих — основа стабильного здоровья.
Натуральный сок выводит токсины
Так сложилось, что свежевыжатые соки, смузи и прочие натуральные напитки стали превозноситься как синоним здорового питания. Однако даже непрофессионального взгляда на них достаточно, чтобы понять, что они не являются здоровой пищей, по крайней мере настолько, насколько о них принято думать. Все дело в том, что полезные элементы и сахара в овощах и фруктах упакованы в них вместе с большим количеством пищевых волокон — той самой клетчатки, которой лишены соки и прочие экстракты. Только цельные овощи и фрукты могут принести пользу организму и очистить его от токсинов.
Диета —это все, что нужно
Повышенная физическая активность — сигнал организму, который начинает более активно избавляться от метаболитов и продуктов распада. Йога, бег, тяжелая атлетика — все это является проверенным способом детоксикации. А в качестве медикаментов тут могут выступать только свежие овощи, зелень и обилие воды. Любого рода диеты скорее нанесут вред организму внезапным пищевым стрессом.
Все дело в мотивации
Нереальные цели и несоответствие задач и средств приводит к тому, что мотивация быстро заканчивается, а результатов достичь так и не удалось. От этого можно впасть в уныние и в пищевые пороки еще сильнее чем прежде. Вместо того, чтобы волевым решением отказываться от очередного пончика, попробуйте выработать систему, которая позволит безболезненно отказаться от вредных продуктов, заменяя их здоровыми аналогами.
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