В Омской области может продаваться сыр-контрафакт

Состав продукта, который может оказаться на прилавках омских магазинах, не соответствует нормативам, а место, где его произвели, неизвестно. Управление Роспотребнадзора по Омской области предупреждает о том, что в стране продается контрафактный сыр, изготовленный на несуществующем предприятии. Это «лакомство» может оказаться и на омских прилавках.

— В ходе контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора выявлено предприятие ООО «Фудсити», которое указано на потребительской упаковке сыра «Голландский» и «Российский» как производитель, однако отсутствует по заявленному фактическому адресу нахождения производства, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, исследованный образец сыра данного предприятия фальсифицирован жирами немолочного происхождения и обнаружен в обороте на объектах социальной сферы.

Напомним, весной 2018 года в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в Омской области находят нарушения в реализации молочной продукции. Самым фальсифицируемым продуктом оказалось сливочное масло. Накануне стало известно, что ОАО «Агрофирма Екатеринославская» прекращает производство и оборот продуктов переработки молока, не отвечающих требованиям техрегламентов.