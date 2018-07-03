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В Омской области может продаваться сыр-контрафакт
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В Омской области может продаваться сыр-контрафакт 

Омск Здесь 19 минут назад
Фото: Омск Здесь
Состав продукта, который может оказаться на прилавках омских магазинах, не соответствует нормативам, а место, где его произвели, неизвестно. Управление Роспотребнадзора по Омской области предупреждает о том, что в стране продается контрафактный сыр, изготовленный на несуществующем предприятии. Это «лакомство» может оказаться и на омских прилавках.
— В ходе контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора выявлено предприятие ООО «Фудсити», которое указано на потребительской упаковке сыра «Голландский» и «Российский» как производитель, однако отсутствует по заявленному фактическому адресу нахождения производства, — говорится в сообщении ведомства.
Кроме этого, исследованный образец сыра данного предприятия фальсифицирован жирами немолочного происхождения и обнаружен в обороте на объектах социальной сферы.
Напомним, весной 2018 года в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в Омской области находят нарушения в реализации молочной продукции. Самым фальсифицируемым продуктом оказалось сливочное масло. Накануне стало известно, что ОАО «Агрофирма Екатеринославская» прекращает производство и оборот продуктов переработки молока, не отвечающих требованиям техрегламентов.
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