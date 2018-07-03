Рецепты здоровья: мелисса против атеросклероза

Ароматная мелисса с успехом применяется народной медициной для профилактики и лечения атеросклероза — в виде настоев, отваров, настоек, в составе травяных сборов и чаев.

Мелисса используется для профилактики и лечения атеросклероза

Препараты мелиссы также способствуют нормализации обмена веществ, стимулируют работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют сердечную мышцу, снижают артериальное давление. Мелисса очень полезна женщинам в период менопаузы, пожилым людям.

Важно! Длительное бесконтрольное употребление препаратов мелиссы, превышение рекомендованных дозировок может спровоцировать нарушение работы половых желез; вопреки распространенному мнению, это касается не только мужчин, но и женщин. Противопоказано использование этого растения при пониженном артериальном давлении (гипотонии) и замедленном пульсе (брадикардии).

Настой мелиссы при атеросклерозе4 ст.ложки сушеной измельченной травы мелиссы залить 1 стаканом кипятка, укутать (можно использовать термос), настаивать в течение 1 часа, процедить. Принимать в течение 1 месяца 3 раза в день за полчаса до еды по 0,5 стакана. Настой используется также при гипертонии и аритмии.

Спиртовая настойка мелиссы лекарственной100 г сушеной измельченной травы мелиссы залить 0,5 л водки, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 6 дней, процедить. При атеросклерозе, гипертонии, тахикардии, сердечной недостаточности и неврозах принимать 3 раза в день по 1 ст.ложке настойки в небольшом количестве кипяченой воды. Использование этого средства противопоказано при беременности и кормлении грудью; следует воздержаться от его применения также при работе, требующей хорошей реакции и сосредоточенности.

Помимо спиртовой настойки, для профилактики и лечения атеросклероза используются вино и масло с мелиссой — рецепты вы найдете в подборке Рецепты здоровья: мелисса лекарственная — ароматное средство от бессонницы и стресса.

Травяной чай с мелиссой и чабрецом при атеросклерозеСмешать в равных долях сушеную измельченную траву мелиссы лекарственной и чабреца. 1 ч.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 5-10 минут, процедить. Пить такой чай в течение 1 месяца по 2-3 раза в день, добавляя мед по вкусу. После 10-дневного перерыва повторить курс.

Травяной сбор с мелиссой при атеросклерозе (рецепт 1) Смешать высушенное измельченное растительное сырье:

2 ст.ложки листьев мелиссы лекарственной;1 ст.ложку листьев земляники лесной;1 ст.ложку травы мяты перечной.

Залить сбор 0,5 л кипятка, укутать, настаивать в течение 20 минут, процедить. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 0,5 стакана. Лечение длительное: после 1 месяца сделать перерыв на 10 дней, затем повторить; провести не менее 3-4 курсов.

Травяной сбор с мелиссой при атеросклерозе (рецепт 2) Тщательно смешать сушеное измельченное растительное сырье:

40 г листьев мелиссы лекарственной;30 г травы руты душистой; 20 г травы чабреца.

Залить сбор 1 стаканом холодной воды, настаивать в течение 3 часов. Поставить на плиту, довести до кипения и кипятить на медленном огне в течение 5 минут, затем снова настаивать в течение 3 часов. Процедить. Пить небольшими глотками в течение дня. Курс лечения — 1 месяц, повторить после 10-дневного перерыва.

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