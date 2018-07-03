Вкусные истории: что едят футбольные болельщики на стадионах в разных странах мира?

1 Франция: сосиска в блине и яблочный сидр

Конечно, посетив футбольный матч во Франции, вы увидите немало людей с хотдогами или картошкой фри, но истинный француз ни за что не променяет на заграничный фастуфуд фирменное стадионное блюдо Франции — бретонский сэндвич с сосиской, или галет-сосис. Это жареная свиная сосиска, завернутая в блинчик из гречневой муки — галет. Едят его холодным или горячим, а запивают обычно яблочным сидром.

Французы настолько любят и ценят это блюдо, что организовали и официально зарегистрировали Общество защиты бретонского сэндвича с сосиской, а у болельщиков есть даже песня о нем.

Галет-сосис

2 Япония: осьминог в панировке и жареные каштаны

Самый популярный стадионный снэк в Японии — такояки — обжаренные в масле шарики из теста с начинкой из отварного осьминога или овощей. Не менее популярны у японцев окономияки — жареные блины с капустой, онигири — рисовые шарики, завернутые в прессованные водоросли, пирожки из сдобного теста с начинкой из сладких бобов, жареная кукуруза, политая соевым соусом с сахаром, и жареные японские каштаны кури.

Япония — одна из немногих стран, которая ломает стереотипы о фастфуде и уличной еде, которая обычно считается вредной. В Азии на улицах готовят то же самое, что и в ресторанах, только намного дешевле.

Онигири

3 Мексика: бурито, тако и сопас

Мексиканскому футболу, всегда зрелищному и яркому, соответствуют и мексиканские футбольные снеки — преимущественно острые. Здесь на футбольном стадионе принято есть буритто — блюдо, состоящее из пшеничной лепешки (тортильи), в которую завернута разнообразная начинка: рубленое мясо, бобы, рис, помидоры, авокадо, сыр, соус чили. Не можете выбрать начинку? Закажите традиционную «со всем» и гарантированно получите массу вкусовых впечатлений. Нечто подобное — тако — тортилья с мясом и овощами. Также на стадионах часто разносят сопас — заварную лапшу с соусом чили.

Одна из самых популярных мексиканских начинок в бурито и тако — тушеная мякоть мексиканского кактуса. По вкусу напоминает тушеный перец с легкой кислинкой.

Тако

4 Англия: суп и яблочный пирог

Английские болельщики весьма оригинальны и предпочитают смотреть футбол, прихлебывая горячий мясной бульон вприкуску с мясным пирогом. В некоторых регионах страны мясной начинке предпочитают яблочный пирог. На стадионах также популярны традиционные пирожки бабсы с хрустящей корочкой и кельтские лепешки, похожие на бублики, сделанные из песочного теста.

Болельщики любят и известное во всем мире английское блюдо — fish and chips — рыбу с жареной картошкой. Впрочем, оно давно уже стало ресторанным, в том числе и за пределами Англии.

Рыба с жареной картошкой

5 Швеция: тарталетка с миндальной пастой и кофе

Если хотите отведать популярный в Швеции десерт — мазарини — тарталетки, заполненные миндальной пастой, то отправляйтесь не в кондитерскую, а прямиком на футбольный матч. Ведь именно это лакомство так горячо любят шведские болельщики. А запивают они его чашечкой горячего кофе.

Мазарини — общее название для миндальных пирогов, кексов и тортов. И хотя родиной выпечки с миндалем традиционно считается Франция, она так хорошо прижилась в Швеции, что там ее давно уже считают «своей».

Мазарини