Ещё
После победы сборной России над Испанией в Ярославле появились булочки «Акинфеев»
Далее:
Читайте также:
Ещё

После победы сборной России над Испанией в Ярославле появились булочки «Акинфеев» 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Булочки разбирают быстро
Победа нашей сборной над испанцами вдохновила многих в Ярославле: спортсмен съел 15 бигмаков, депутат гонял мяч по коридорам думы. А вот ярославские пекарни пошли ещё дальше. Сразу после матча в одной из булочных появилась плюшка под названием «Акинфеев».
— Булочка вкусная, на сливочном масле, внутри мак с сахаром. Разбирают хорошо. Сейчас их нет, появятся через полтора-два часа, — рассказали в пекарне «Васильевъ».
В Ярославле очень активно поддерживают нашу сборную. Смотрите наш фоторепортаж о том, как за футболистов переживали всем городом.
76.ru: последние новости
Красотки в бикини: 7 ярославских девушек показали на пляже роскошные фигуры «Друзья всё видели, но убежали»: подробности трагической гибели ребёнка у железной дороги Трагедия у железнодорожных путей: ребёнка насмерть завалило брёвнами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги12
Неожиданный эффект перевернутых бикини62
«Ты нас, мама, залюбила»2
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа20
Курникова поделилась редким фото своих детей3
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
01:00
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение