Курочка на мангале в соевом маринаде получается румяная и нежная внутриКурочка на мангале в соевом маринаде получается румяная и нежная внутри.
Ингредиенты:куриные бёдрышки и крылышки;лук репчатый;соус соевый;карри. Ингредиенты для рецепта
Приготовление: Обсыпать курочку карри
Обсыпать курочку карри.
Теперь режем лук. Я люблю колечками
Теперь режем лук. Я люблю колечками.
Заливаем соевым соусом
Заливаем соевым соусом. Солить не надо, так как соус соленый.
Все перемешиваем
Все перемешать. Оставить в маринаде на несколько часов, периодически перемешивая кусочки.
Выкладываем курочку на решетку
Выкладываем курочку на решетку. Дальше жарим на мангале.
Вот какая аппетитная у нас получиласьПриятного всем аппетита!