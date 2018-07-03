Курочка в соевом маринаде — румяная сверху и нежная внутри

Курочка на мангале в соевом маринаде получается румяная и нежная внутриКурочка на мангале в соевом маринаде получается румяная и нежная внутри.

Ингредиенты:куриные бёдрышки и крылышки;лук репчатый;соус соевый;карри. Ингредиенты для рецепта

Приготовление: Обсыпать курочку карри

Обсыпать курочку карри.

Теперь режем лук. Я люблю колечками

Теперь режем лук. Я люблю колечками.

Заливаем соевым соусом

Заливаем соевым соусом. Солить не надо, так как соус соленый.

Все перемешиваем

Все перемешать. Оставить в маринаде на несколько часов, периодически перемешивая кусочки.

Выкладываем курочку на решетку

Выкладываем курочку на решетку. Дальше жарим на мангале.

Вот какая аппетитная у нас получиласьПриятного всем аппетита!