Гезлеме — турецкие лепешки с мясом и картошкой

Гезлеме — одно из традиционных блюд турецкой кухни в виде лепёшки с начинкой, завернутой внутри. Вот такое определение дает нам Википедия.

Я же не уверена в правильности соблюдения технологий приготовления данного блюда, но рецепт я нашла именно в таком варианте. В любом случае, получилось очень сытное и вкусное блюдо!

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Ингредиенты:80 мл воды;1 ч. ложка дрожжей;0,5 стакана оливкового масла;3 стакана муки (у меня смесь пшеничной и ржаной);0,5 ч. ложки соли;500 г фарша;4 шт. картофеля;1 шт. лук репчатый;2 ст. ложки масла растительного.

Приготовление:1. Картофель заранее отварить, чтобы он успел остыть.

Для теста в миску просеять муку, добавить дрожжи и соль.

Влить тёплую воду и оливковое масло. Все как следует перемешать и замесить прямо в миске эластичное тесто (при необходимости добавить чуть-чуть воды или муки).

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2. Тесто разделить на кусочки одинакового размера, скатать в шарики и уложить на поднос. Накрыть полотенцем и убрать в спокойное место примерно на 40 минут.

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3. Луковицу мелко нарезать и положить обжариваться в небольшом количестве растительного масла до посветления лука.

Затем добавить мясной фарш и продолжить обжаривать до готовности мяса. Посолить, поперчить по вкусу и добавить специи на ваш вкус.

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4. Заранее отваренный картофель очистить от кожуры и натереть на крупной тёрке. Перемешать в миске готовый фарш, натёртый картофель.

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5. Берём по одному кусочку теста, раскатываем его на слегка припыленной мукой рабочей поверхности в тонкую лепёшку.

На половину лепёшки выложить тонким слоем начинку. Подровнять. Закрыть лепёшку, накрыв её второй половинкой. Прижать края.

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6. Обжаривать лепёшки на сухой сковороде с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Лепёшки очень хорошо прожариваются!

ааа А готовые лепёшки можно смазывать кусочком сливочного масла и складывать друг на друга. Они становятся мягкими и долго сохраняются тёплыми.

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Приятного аппетита!