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Как правильно выращивать капусту брокколи?
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Как правильно выращивать капусту брокколи? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
В этом году впервые посадил капусту брокколи. Подскажите, что с ней не так и как правильно ее нужно было выращивать? Капуста сильно цветет, но никаких признаков плодов нет. ((
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