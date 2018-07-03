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Как правильно выращивать капусту брокколи?
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Как правильно выращивать капусту брокколи?
7dach.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
В этом году впервые посадил капусту брокколи. Подскажите, что с ней не так и как правильно ее нужно было выращивать? Капуста сильно цветет, но никаких признаков плодов нет. ((
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