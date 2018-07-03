Окрошка на квасе: рецепт классический с колбасой

Существует несколько сотен вариантов приготовления окрошки, но на квасе готовое блюдо получается особенно вкусным. Обычно по классическому рецепту суп готовят с колбасой, поэтому мы расскажем основные варианты приготовления холодного блюда, по традиционным рецептам. В состав окрошки может дополнительно входить мясо, различные виды свежих и вареных овощей, добавляют куриные яйца и свежую зелень.

В основе традиционного рецепта содержатся такие продукты, как колбаса вареная без шпика, молодые огурцы, яйца в отварном виде, отварной картофель, немного зеленого лука и свежей зелени. Готовые ингредиенты заливают квасом и туда же добавляют сметану или майонез.

Пикантная с горчицей

Это один из вариантов традиционного приготовления окрошки, в ее состав будет входить ароматная и пикантная горчица, именно она придаст блюду неповторимый вкус. Лучше всего приготовить добавку своими руками.

yandex_ad_1 Необходимые ингредиенты:

куриные яйца — 6 штук;

колбаса вареная — 500 грамм;

огурец свежий — 300 грамм;

горчица острая — 10 грамм;

картофель отварной — 5 штук;

свежий редис — 10 штук;

квас разливной — 1 литр;

свежая зелень — 3 пучка;

соль — по вкусу.

Приготовление блюда:

Все компоненты следует предварительно подготовить, а затем измельчить. Яйца и картофель трут на терке, или же просто хорошо разминают.

Свежая зелень лука и петрушки хорошо измельчается, ее укладывают в кастрюлю и слегка приминают, чтобы зелень пустила сок.

Огурцы следует промыть и очень мелко измельчить кубиком, лучше всего снять с овоща кожуру, чтобы она не горчила в холодном супе. Также следует поступить со свежим редисом.

Можно заняться подготовкой колбасы, для этого продукт мелко нарезают кубиками и отправляют к остальным составляющим.

К полученной массе добавляют около десяти граммов горчицы для аромата, а уже после насыпают соль. Заливают составляющие квасом и перемешивают до растворения соли. Можно не смешивать продукты с квасом сразу, а наложить смесь овощей с колбасой в тарелку, а уже после этого налить квас.

В итоге получается достаточно вкусная окрошка на квасе, которая готовилась по классическому рецепту. Этот суп готовился только с колбасой, но можно использовать и дополнительные виды мяса.

Традиционный рецепт

Самый простой вариант создания холодного блюда, в его состав входят только основные продукты, именно они и делают блюдо домашним и освежающим.

Необходимые ингредиенты:

разливной квас — 1,5 литра;

редис свежий — 200 грамм;

зелень укропа и петрушки свежей — по 1 пучку;

вареная колбаса — 500 грамм;

огурцы пупырчатые — 2 штуки;

картофель отварной — 4 штуки;

куриные яйца — 4 штуки.

Приготовление блюда:

Для создания окрошки на квасе, необходимо строго следовать шагам классического рецепта. Этот суп готовится с колбасой, поэтому ее следует порезать мелким кубиком в первую очередь.

Тем временем с помощью терки измельчают отварной картофель и куриные яйца. Все продукты складывают в глубокую кастрюлю.

Если используются молодые огурцы и редис, то их просто нарезают кубиком или измельчают теркой.

Повара рекомендуют делать нарезку одинаково, если продукты изначально нарезались кубиком, то все их следует измельчать таким способом.

Зелень предварительно промывают и очень мелко режут, далее добавляют лук и петрушку к остальным продуктам.

В готовое блюдо можно добавить немного сметаны, или же использовать эту добавку порционно по вкусу.

Состав из овощей и колбасы перекладывают в тарелки, и сразу же заливают квасом, получая освежающее летнее блюдо.

Холодное блюдо без редиса

В предыдущих классических вариантах приготовления окрошки с колбасой на квасе, использовалась редиска в рецепте. Здесь же мы исключим этот продукт, или же можно заменить ее зеленой редькой.

Необходимые ингредиенты:

куриное яйцо — 4 штуки;

квас разливной — 2,5 литра;

вареная колбаса без шпика — 400 грамм;

зеленый лук перья — 1 пучок;

картофель отварной — 6 штук;

зелень укропа — 1 пучок;

свежий огурец — 2 штуки;

соль — по вкусу;

сметана 15% — 3 ложки.

Способ приготовления:

Сначала следует мелко порезать огурцы, а затем очень мелко нашинковать промытые перья лука.

Картофель и куриные яйца отваривают, и после охлаждения измельчают ножом или теркой.

Все ингредиенты соединяют между собой в кастрюле, добавляют туда резанную кубиком колбасу и свежий укроп.

Блюдо заливают охлажденным квасом и солят по своему вкусу.

При подаче на стол, можно добавить в холодный суп немного сметаны.

Окрошка «Розовая»

Это блюдо будет иметь красивый розовый оттенок, и все же его можно отнести к классическим рецептам окрошки. Этот суп готовится на квасе, его также делают с колбасой и остальными составляющими традиционного блюда. Яркий оттенок же блюду придаст сок из свеклы.

yandex_ad_2 Необходимые ингредиенты:

свекла отварная — 1 штука;

огурец молодой — 2 штуки;

редис свежий — 5 штук;

куриные яйца — 3 штуки;

свежая свекла — 10 штук;

сметана 15% — 3 ложки;

перья зеленого лука — 1 пучок;

квас разливной — 1 литр;

картофель отварной — 4 штуки;

колбаса вареная — 200 грамм;

свежая зелень петрушки — 1 пучок.

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Способ приготовления:

Отварные яйца измельчают ножом или теркой, также следует измельчить отварную свеклу.

Свежая свекла натирается на терке и из нее выжимают сок.

В кастрюлю складывают свеклу и куриные яйца, добавляют туда полученный сок и сметану, продукты дополнительно солят. Составляющие следует убрать в камеру холодильника на сорок минут.

Тем временем измельчается кубиком картофель, огурцы же нарезают полукольцами. Вареная колбаса без шпика измельчается ножом. Редис можно нарезать кубиком или колечками.

Кастрюлю вынимают из холодильника и складывают туда остальные ингредиенты для окрошки на квасе. Составляющие классического рецепта перемешивают вместе с колбасой, и последним этапом добавляют измельченную петрушку с луком.

Полученная масса выкладывается в глубокие миски и заливается квасом. В каждую тарелку кладется по ложке сметаны.

Холодный суп без картошки

Обычно окрошка по классическому рецепту готовится не только с колбасой, но еще и с картофелем. Можно же сделать суп на квасе без добавления картошки, так как этот овощ имеет высокую калорийность. Такое блюдо является диетическим, так как содержит минимальное количество калорий.

Необходимые ингредиенты:

горчица в готовом виде — 1 ложка;

колбаса вареная — 300 грамм;

сметана 15% — 100 грамм;

квас разливной — 1,5 литра;

огурец свежий — 4 штуки;

яйца куриные — 4 штуки;

свежая зелень петрушки — 1 пучок.

Этапы приготовления:

Сначала измельчается колбаса, после чего также поступают со свежими огурцами и отварными куриными яйцами.

Зелень промывают и очень хорошо измельчают, добавляют к ней немного соли. Добавляют петрушку в заготовленные продукты и хорошо перемешивают.

Заготовку заправляют готовой горчицей, добавляют туда еще соли по вкусу и сметаны. Заливают суп квасом и повторно перемешивают.

Суп холодный с копченой колбасой

Чаще всего хозяйки используют для приготовления окрошки на квасе вареную колбасу, мы же опишем классический рецепт с копченой колбасой. Такой суп получится более ароматным и пряным.

Необходимые ингредиенты:

квас разливной — 1 литр;

сметана 15% — 250 грамм;

картофель отварной — 250 грамм;

огурец свежий — 200 грамм;

отварные яйца — 5 штук;

копченая колбаса — 200 грамм;

сахарный песок — 5 грамм;

редис свежий — 200 грамм;

перья зеленого лука — 1 пучок;

соль столовая — по вкусу;

горчица готовая — 1,5 ложки;

винный уксус — 1 ложка.

Этапы приготовления:

Отварной картофель и куриные яйца измельчают и перекладывают в кастрюлю. Туда же отправляют очень мелко нарезанный лук и зелень петрушки.

Копченая колбаса нарезается кусочками, также поступают с редисом и свежими огурцами.

В отдельную миску кладется две ложки сметаны, туда же добавляют винный уксус, сахарный песок и готовую горчицу. Составляющие перетирают до однородной массы, после чего перекладывают к картофелю.

Массу хорошо перемешивают, и только после этого добавляют квас. Чтобы суп настоялся, его солят и убирают в холодильник.

С добавлением минералки

Данный рецепт незначительно отличается от тех, что были представлены выше, так как в него будет добавлено немного минеральной воды с газом. Благодаря использованию минералки, суп получится необычным, но очень вкусным.

Необходимые ингредиенты:

квас разливной — 1 литр;

майонез — по вкусу;

куриное яйцо — 5 штук;

вода минеральная — 450 мл;

отварной картофель — 7 штук;

зелень петрушки — 1 пучок;

соль столовая — по вкусу;

колбаса вареная без шпика — 350 грамм;

свежий огурец — 2 штуки.

Этапы приготовления:

Картофель в готовом виде нарезают на кубики и слегка сбрызгивают растительным маслом.

Также следует измельчить колбасу и переложить в емкость к картошке. Следом измельчается редис и свежие огурцы, лучше всего измельчать очень мелким кубиком.

Всю необходимую зелень промывают, после чего шинкуют ножом. Зелень отправляют к остальным ингредиентам в кастрюле, добавляют туда соль и наливают квас с минеральной водой.

Суп перемешивают, добавляют в него соль, и по необходимости перец в молотом виде. Чтобы блюдо было более вкусным, его охлаждают перед подачей.

Тонкости приготовления

Вкусовые качества окрошки будут зависеть не только от используемых ингредиентов, но и от способа нарезки продуктов. Лучше всего использовать одинаковую нарезку, можно измельчить продукты теркой. При приготовлении блюда, необходимо использовать уже полностью охлажденные продукты. Если смешать теплые и холодные ингредиенты, то блюдо быстро скиснет. Для окрошки подходит больше домашний или разливной квас, а продукт из магазинных бутылок применять не следует, так как в его составе содержится много сахара.