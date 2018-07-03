Пробиотики не помогут без приема пребиотиков

Каждый день мы получаем всё новую информацию о благотворном воздействии на наш организм пробиотиков и пребиотиков. Эксперты рассказали, чем отличаются между собой эти продукты. Как правило, мы уделяем не очень большое внимание нашей пищеварительной системе, и напрасно. Ее населяют миллиарды крошечных бактерий, которые обеспечивают бесчисленные преимущества для нашего здоровья, начиная от эффективного пищеварения и заканчивая укреплением иммунитета. Для того чтобы пищеварительная система работала нормально, укрепляя здоровье, нам необходимо обеспечивать ее достаточным количеством пребиотиков и пробиотиков. Но для начала, неплохо было бы понять, чем они между собой различаются. Пробиотики — это живые бактерии и дрожжи, которые живут в нашем пищеварительном тракте. Обычно в кишечнике обитает около 1 000 разновидностей бактерий, и некоторые их виды имеют особые преимущества. Эти бактерии улучшают здоровье пищеварительной системы и контролируют наличие патогенов. Простого присутствия каких-нибудь лакто или бифидобактерий часто достаточно для предотвращения роста вредных организмов. Именно поэтому продажи пробиотиков продолжают расти. Впрочем, необязательно покупать непосредственно пробиотики, их эффект можно получить от употребления ферментированных продуктов питания вроде кефира и йогурта. В то время как пробиотики отвечают за здоровье кишечника, им самим требуются пребиотики для нормального существования. Это растительные волокна, которые не перевариваются в организме человека. Вместо этого они являются отличным источником пищи для уже существующих внутри полезных бактерий, что способствует увеличению их популяции. Данная разновидность волокон обеспечивает оптимальные условия для жизни пробиотиков в желудке. Сами по себе они не очень нужны организму, но пребиотики необходимы для того, чтобы пробиотики восстановили популяцию полезных бактерий в пищеварительной системе. Пребиотики содержатся в таких продуктах, как лук, бобы, овёс, чеснок, стебли ромашки и некоторых других. Также пребиотики имеются в богатых волокнами фруктах и овощах, и особенно часто в их кожуре. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)