Зачем кормящей маме диета

Содержание«Я вынуждена во всем себе отказывать!»За границей диету соблюдать не обязательноГерманияСкандинавские страныИзраильИндияАвстралияСША

У любой кормящей мамы есть два главных страха. Первый называется «А вдруг я съем что-то не то?». Мамочка после чашки апельсинового сока со страхом ожидает газики, колики, расстройства или какой-то подобный «ужас» у ребенка.

Второй носит название «А что, если у малыша будет аллергия?». Бдительная мама едва ли не в лупу рассматривает всю еду, опасаясь красного-зеленого-желтого. Затем в ту же лупу рассматривает грудничка, воспринимая любое пятнышко на коже как вселенскую катастрофу.

Что же влияет на реакцию детского организма после кормления? Существует ли особая диета для кормящих мам, и каков рацион питания мамочек всего мира во время грудного вскармливания, разбираемся на MedAboutMe.

«Я вынуждена во всем себе отказывать!»

Ваша крошечка появилась на свет и среди прочих забот появляется одна из самых главных — питание ребенка. Его здоровье с первых дней жизни во многом зависит от того, чем питается его мама, которая его кормит. Речь идет о грудном вскармливании. Питание мамы в этот период практически означает питание малыша, т. е. все, что захочется, маме кушать не рекомендуется. Именно поэтому можно нередко услышать в разговорах молодых мам жалобы на то, что они вынуждены себе отказывать практически во всем, запреты надоели и поскорей бы уж этот «грудной период» закончился.

Почему так происходит? Российские врачи настаивают на диете. В любом роддоме можно увидеть список продуктов, которые категорически запрещены для кормящих мам.

В «запретный лист» автоматически попадают разноцветные фрукты и овощи, молоко, хлеб (из-за глютена). Как же попадут в материнское молоко полезные вещества, необходимые для полноценного развития малыша?

Не отрицая, что женщина в период кормления особенно нуждается в полезном и разнообразном питании, НИИ питания и Союзом педиатров России предлагаются комплексы витаминов, дабы избежать дефицита минералов и других необходимых растущему организму веществ. А есть ли другие способы получить витамины?

Комментарий экспертаЛариса Строева, доцент кафедры педиатрии, эксперт по грудному вскармливанию

Питание мамы при кормлении грудью очень важно. Если она питается неправильно, но у ребенка возникают проблемы. Как минимум колики. В общем, нарушения могут быть по разным причинам, но маме нужно помнить о правильной диете.

Что имеется в виду? Самое важное, к чему должна подготовиться мама и ее семья, заключается вот в чем. Когда мамочка вернется из роддома, на столе не должно быть «химии», т. е. различные готовые соусы, фастфуд, чипсы и прочая ненужная еда в меню кормящей мамы. Если этот принцип соблюдается, то проблем не возникает.

Второе, на что следует обязательно обратить внимание женщине — ей не стоит в период грудного вскармливания есть то, что она сама плохо переносит.

Вообще, желательно, чтобы питание было здоровым всегда, и особенно в этот период. В рацион желательно включить пять групп продуктов:

крупы; овощи; фрукты; мясо; молочные продукты.

Что касается «вкусностей». Самая распространенная ошибка женщин в том, что многие из них считают «вредным» сахар, который не в чем обвинить. Домашнее варенье ведь ни в чем не провинилось. Почему бы его не включить в рацион?

Я бы посоветовала с осторожностью относиться к так называемым «активным» продуктам: кофе, клубника, мед, грибы.

И еще о цитрусовых. Считается, что они могут стать причиной аллергии. Однако опасна не их активность, а нарушение экологической чистоты.

Морковь и свеклу следует вводить аккуратно, не отказываясь совершенно.

Не стоит бояться ограничений. Ведите дневник питания и каждые пять дней вводите новый продукт. Чем больше женщина вводит продуктов, тем легче будет с полугода приучать ребенка к прикорму. И аллергия не появится. Правильное разнообразное питание не ведет к серьезным проблемам. Однако все эти действия не исключают контроля за реакцией ребеночка на введение нового продукта.

Личный опытХизер Джордан, магистр социальной работы, консультант по грудному вскармливанию с международной сертификацией, Великобритания

У меня четверо детей, поэтому вопрос кормления мне знаком отлично. Все мои малыши прошли через грудное вскармливание, и я на собственном опыте знаю, с чем приходится сталкиваться кормящим мамочкам. Именно поэтому, большую часть своей жизни я посвящаю помощи женщинам и организации правильного грудного вскармливания.

Появление ребенка, безусловно, радостное событие, однако я знаю многих женщин, которые в стремлении вернуть прежнюю фигуру и уверенность в себе бросаются от одной диеты к другой или вообще отказываются от кормления малыша грудью, опасаясь набрать вес.

В этой ситуации я, например, рекомендую родившим недавно и кормящим мамам придерживаться плана питания, который будет стабильным, простым в исполнении и позволяет им есть разнообразные продукты, которые хороши и для качества молока, и для ребенка, и для маминой талии. Не стоит увлекаться диетами во время грудного вскармливания, особенно, когда женщина родила первенца.

Обычно я рекомендую кормящей маме включить в рацион определенный набор продуктов, полезный и для малыша, и для мамы.

Овсянка. Немного старомодно, зато надолго сохраняет чувство насыщения, содержит массу полезных веществ, что сказывается на качестве молока.

Яйца. Источник белка, наполненный аминокислотами, которые так необходимы маме и ребенку. Омлет на завтрак поможет увеличить ежедневное поступление в организм холина. Доказано, что это питательное вещество улучшает развитие мозга малыша.

Авокадо. Удивительно полезный помощник в работе сердца. Авокадо действует как усилитель, помогая увеличить поглощение жирорастворимых питательных веществ, таких как витамины A, D, K и E.

Фрукты и овощи. Не стоит бояться «радуги». Кормящей маме можно есть овощи и фрукты любого цвета. Просто нужно следить за тем, чтобы продукты были тщательно вымыты для предотвращения заражения пищевыми инфекциями. Морковь, например, полна бета-каротина. Это важнейшее питательное вещество превращается в витамин А в организме и важно для здоровья глаз, иммунитета и эластичности кожи.

Лосось и тунец. Не рекомендую исключать рыбу из рациона кормящей мамы.

Рыбий жир помогает создавать прочные клеточные стенки, и вообще очень полезен для организма.

За границей диету соблюдать не обязательно

Почему «заграничные» мамочки нередко удивляются, когда им задают вопрос о специальной диете для кормящих мам? Потому что в европейских странах об этом не слыхали. Вернее, врач уже в период подготовки к рождению ребенка доступно объяснил каждой женщине главное:

питаться после родов нужно качественными натуральными продуктами; кардинально изменять рацион и режим питания не стоит; грудное вскармливание для развития ребенка полезнее, чем искусственные смеси.

Ни в одной стране мира нет жестких ограничений для кормящих мам, кроме, естественно, запрета на алкоголь и курение. «Диетический» вопрос интересует женщин лишь в том смысле, что они хотят вернуть себе дородовую форму и сбросить вес, набранный во время беременности.

Что касается советов врачей, то интернациональная медицинская рекомендация звучит на всех языках одинаково. Кормящей маме нужно придерживаться того рациона, который она соблюдала во время беременности. Питание, конечно, немного корректируется, учитывая кормление.

Специалисты рекомендуют:

соблюдать осторожность при введении новых продуктов; следить за их качеством; слушать свой организм; наблюдать за реакцией ребеночка на появление в его рационе новых компонентов. Германия

Питание кормящей матери не ограничивается так жестко, как в России. В небольших количествах разрешено практически все, кроме алкоголя. Главное пожелание врачей для кормящих мам: соблюдать умеренность в еде и следить за реакцией ребенка на введение новых продуктов.

Личный опытАлла, Германия

Я живу в Германии уже много лет (вышла замуж за однокурсника, он из Берлина), поэтому и рожала, естественно, там же.

Впечатления о врачах и медцентре у меня самые положительные.

Во-первых, роддом я выбирала сама. Советовалась, конечно, с подругами, но решение принимали самостоятельно. Мы с мужем предварительно побывали в нескольких роддомах, когда там проводились дни открытых дверей. В Германии это обычная практика и можно осмотреть все, вплоть до родзала.

Во-вторых, акушерку я тоже выбирала сама. Я искала русскоговорящую. Мне так было спокойнее.

В-третьих, отношение к роженице. Во время беременности и после родов к женщине относятся очень доброжелательно. Я получала ответы на все интересующие меня вопросы и любую помощь и до, и после родов.

Что касается питания женщины во время беременности и кормления. Ну вот честное слово, никто мне никаких «ограничительных списков продуктов» не навязывал. Врач рекомендовала, конечно, обратить внимание на правильное питание, следить, чтобы продукты были экологически чистые. Так с этим там нет проблем. Контроль за качеством пищевых продуктов у немцев очень строгий.

Когда я была еще в роддоме, меня удивило и порадовало одно обстоятельство. На следующий же день после родов в палату пришел работник кафе, что расположено в роддоме и подробно выспрашивал, что именно я бы хотела съесть. Дело в том, что меню составляется индивидуально для каждой роженицы и кормящей мамочки.

Меню составляется на несколько дней и сотрудник перечислил, что именно будут готовить, т. е. я могла выбрать и основные блюда, и десерт на свой вкус. Никаких ограничений на фрукты, соки и овощи. Если мне не хотелось или самочувствие не позволяло выходить из палаты, то еду приносили.

Кстати, на кофе и чай запретов тоже не было. В холле было специально отведенное место, где можно было заварить себе чай или кофе. Правда, акушерка посоветовала мне пить кофе не до кормления, а после.

Запрет был на курение и алкоголь. Врач, наблюдавший меня, сказал, что не ограничивает меня в еде и в дальнейшем, но советует, все же, соблюдать умеренность.

Скандинавские страны

Приветствуется здоровое питание без особых ограничений. В Швеции не рекомендуют рыбу из Балтийского моря и некоторые виды речных рыб.

Израиль

Ограничения касаются кофеина. В остальном нет запретов.

Индия

Пряности в составе блюд индийской кухни имеют особое значение. Однако для кормящих мамочек в первые месяцы грудного вскармливания ограничения, все же, есть. Дело не в том, что чеснок и карри вредны, а в том, что молоко может приобретать специфический вкус, а это не понравится ребенку и он просто откажется есть.

Австралия

Мамы не озадачиваются по поводу ограничений. Если возникают аллергические реакции, то «включается» метод исключений.

Приветствуется разнообразное питание для кормящей мамы, без жестких ограничений. В случае «обсыпаний» маме предлагается «посидеть» на диете, исключая предполагаемые аллергены.

Какой же диеты стоит придерживаться кормящим мамочкам разных стран, чтобы хорошо было и маме, и малышу?

Специалисты советуют обращать внимание на следующие факторы:

состав блюда; сроки хранения пищи; разнообразие в еде.

Питание кормящей мамочки не должно резко отличаться от того, как женщина питалась во время беременности.

Важно!

В период грудного вскармливания, женщине не стоит:

увеличивать количество пищи; есть чаще, чем до рождения ребенка.

Для выработки молока организму кормящей мамочки достаточно не более 500 калорий.

Личный опытХелен Андерсон, медсестра, Бельгия

Во всех странах врачи убеждены, что главная еда для новорожденного малыша — мамино молочко. Особенно это важно в первые месяцы жизни ребенка.

Однако стоит запомнить, что молоко мамы не только еда, но и важный процесс, во время которого мама и малыш общаются. Поэтому я всегда настраиваю женщин на позитивное восприятие самого процесса.

Безусловно, мама должна понимать, что питаться ей необходимо правильно.

Строгих запретов на определенную еду нет, но каждая женщина должна знать свой «черный список» продуктов, которые могут вызвать нежелательную реакцию со стороны ребенка.

Рацион питания нужно продумать так, чтобы он был полезен и малышу и поддерживал здоровье мамы. А это значит, что питаться мамочке следует сбалансированно, но не забывать и о «вкусных радостях». В разумных пределах, конечно.

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