В Екатеринбурге власти уничтожили 1,7 тонны яблок

В столице Свердловской области власти нашли и уничтожили около 1,7 тонны яблок, происхождение которых установить оказалось невозможно.

В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что фрукты нашли на плодоовощной базе Екатеринбурга.

В ходе рейда выявлена партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска — свежие яблоки (1698 кг) неустановленного происхождения. Фрукты поступили без документов, подтверждающих происхождение и карантинное фитосанитарное состояние. Кроме того, на упаковочной таре отсутствовала маркировка.

Фрукты были уничтожены на полигоне бытовых отходов. Это было сделано «путем денатурирования», то есть фрукты смешали с землей.

Использовано фото с сайта: ok.ru.