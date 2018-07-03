Ещё
В Екатеринбурге власти уничтожили 1,7 тонны яблок
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»

В Екатеринбурге власти уничтожили 1,7 тонны яблок 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В столице Свердловской области власти нашли и уничтожили около 1,7 тонны яблок, происхождение которых установить оказалось невозможно.
В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что фрукты нашли на плодоовощной базе Екатеринбурга.
В ходе рейда выявлена партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска — свежие яблоки (1698 кг) неустановленного происхождения. Фрукты поступили без документов, подтверждающих происхождение и карантинное фитосанитарное состояние. Кроме того, на упаковочной таре отсутствовала маркировка.
Фрукты были уничтожены на полигоне бытовых отходов. Это было сделано «путем денатурирования», то есть фрукты смешали с землей.
Использовано фото с сайта: ok.ru.
Уральский меридиан: последние новости
В Кургане добровольцы разыскивали пропавшего рыбака Чем опасен Лайм Курганец создал петицию о присвоении звания Героя России Акинфееву
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»38
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа23
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?4
Курникова поделилась редким фото своих детей7
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение