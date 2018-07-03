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Во владимирской самсе нашли кишечную палочку
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Во владимирской самсе нашли кишечную палочку 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Во Владимире активисты «Народного контроля» решили проверить качество выпечки.
Они покупали пирожки в булочных «Вкусный дом», «Добрые булки», «Выпечка», «Вкусняшка», «Маковка», «Хлебный дворик», «Чак-Чак», «Булочная №1», «Наш колобок», «Любимая пекарня», «Bakery» и «Дом хлеба». Выбор падал на скоропортящиеся начинки — пироги с печенью, ливером, мясом и творогом.
По итогам исследования в самсе из «Дома хлеба» были выявлены бактерии кишечной палочки. Также в шести образцах — превышение показателя КМАФАнМ, который характеризует общее содержание микроорганизмов в продукте. В пироге с ливером и яйцом и беляше с мясом пекарни «Наш колобок», расстегае с курицей из «Любимой пекарни».
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