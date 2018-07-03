Диета по группе крови изменила за один месяц

Может ли диета по группе крови быть секретом совершенного тела? Журналистка из Австралии попробовала соблюдать этот режим в течение месяца, и он полностью трансформировал ее внешность. Фрилансер Анна Лавдарас за свои 30 с небольшим лет перепробовала самые разные диеты, но ни одна не показалась ей достаточно эффективной. В течение месяца она придерживалась нового и набирающего популярность стиля питания, основанного на группе крови. Удивительно, но за эти четыре недели во внешности Анны уже произошли сильнейшие изменения. Ее кожа очистилась, уровень тревожности упал, и она даже смогла надеть свои любимые облегающие джинсы. Поскольку у Анны вторая группа крови, то в соответствии с существующими при этой диете правилами, ей необходимо было придерживаться почти вегетарианского питания. Она налегала на продукты из сои, жирную рыбу, молочные продукты, оливковое масло, грецкие орехи, грибы, зеленые листовые овощи, вишни, ананасы, чеснок, имбирь и зеленый чай. Женщина рассказала, что в ее мозге как будто бы развеялся туман, она почувствовала себя энергичной уже через несколько дней. Обладателям первой группы крови в соответствии с этими правилами необходимо делать упор на белковые продукты, включая постное мясо, курицу, рыбу, овощи, чуть меньше внимания уделяя зерновым, бобам и молоку. Третья группа крови подразумевает отказ от кукурузы, пшеницы, гречки, томатов, арахиса и семечек. С осторожностью необходимо употреблять курицу. Зато активно налегать на зеленые овощи, яйца, различные виды мяса и молочные продукты с низкой жирностью. Наконец, при четвёртой группе крови нужно сфокусироваться на тофу, морепродуктах, молочных продуктах и зеленых овощах. Обладатели этой группы, по мнению создателей диеты, имеют низкий уровень кислотности в желудке. Им не нужно употреблять кофе, алкоголь, а также копченое мясо. МедикФорум напоминает, что иммунная система человека содержит защитные субстанции под названием антитела, которые помогают нам сражаться с инородными захватчиками вроде вирусов и бактерий. Однако эти антитела также могут атаковать антигены, не присутствующие при определенной группе крови. Например, если у вас третья группа крови, которая смешивается со второй при переливании, то антитела от первой начнут уничтожать антигены второй группы крови. Всё это может привести к угрожающим жизни последствиям. Вот почему не следует смешивать группы крови, а сторонники диет по группе крови выделяют и продукты питания, которые тоже не нужно комбинировать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)