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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники 

Коньково 28 минут назад
Фото: Коньково
Каждый год первые летние месяцы радуют нас приходом сезона клубники. Как правильно выбрать ягоды «с грядки» и не ошибиться, рассказали в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западного административном округе.
Спелые и качественные ягоды не должны иметь признаков гниения. Их цвет — однородный и насыщенный. Зеленые листики, обрамляющие ягоду, должны быть без признаков увядания. Поверхность ягод должна быть упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений.
Ягоды не должны быть влажными или иметь пятна. Кроме того, не следуют покупать мягкую клубнику без аромата. Клубнику не стоит покупать, если окраска ягод не однородная, есть зеленоватые пятна, а кончик — белый.
При покупки клубники следует обратить внимание на черенок ягоды: если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой; если же листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.
Стоит помнить, что клубника — быстропортящаяся ягода. Если вы хотите сохранить клубнику на более длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов.
Перед употреблением стоит тщательно промыть ягоды под струей чистой проточной воды. Также их можно вымыть с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике.
Клубнику не рекомендуется употреблять натощак, так как она может оказать раздражающее воздействие на желудок. Лучше смешать ее с йогуртом, сливками или сметаной и употребить в качестве десерта.
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