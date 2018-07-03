Гроза. Холст. Масло. Айфон 

Фото www.instagram.com/grustnyieghikГроза. Холст. Масло. Айфон
«Невообразимый восторг перед мощью природы». Нижегородцы восхитились грозой. Было страшно, но красиво.
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