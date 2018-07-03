Необычные соусы из провинции Камау

В самой южной провинции Вьетнама местные жители обращаются с лесными пчелами и крабами нестандартными способами

У провинции Камау есть пара кулинарных козырей в рукаве, точнее два соуса, которые вряд ли можно найти где-нибудь еще.

В ноябре, когда зацветают цветы каюпута, в лесу U Minh Ha начинают гнездиться лесные пчелы. Пчелы в основном собирают нектар из этих цветов, поэтому мед получается с ровной текстурой и ярко-желтого цвета. Обычно люди разрезают ульи, когда собирают мед, но в Камау пошли дальше.

Внутри разрезанных ульев есть маленькие пчелы. В прошлом местные жители обжаривали их или варили с рисовой кашей, но сегодня они делают из насекомых соус, вкус которого вас поразит.

https://v.vnecdn.net/english/video/web/mp4/360p/2018/06/20/forest-honey-1529461706.mp4 Повар, который готовит соус из пчел, должен быть достаточно опытным, чтобы не повредить маленьких пчел. Пчел засаливают и сушат на солнце в банках. Когда пчелы впитывают соль, к ним добавляют немного рисового порошка. Закрытые банки сушатся на солнце, пока пчелы не пожелтеют и не станут съедобными.

Местные жители едят пчелиный соус с рисом. В некоторых ресторанах в этот соус макают рулетики из бекона с овощами и фруктами, такими как банан, огурец, имбирь и чили. Они также жарят соус из пчел, завернутый в листьях люфы, на угле, добавляя более экзотические вкусы к необычному блюду.

«Сначала я немного боялся попробовать соус, но на самом деле он очень вкусный, жирный и ароматный. Здорово, когда соус сливается с кислым вкусом листьев амбареллы и терпкостью зеленого банана»,

— сказал Cong Tuan из Хошимина, после дегустации соуса в лесу U Minh Ha.

Крабы (Sesarma mederi)

Эти крабы считаются самым экзотическим и популярным блюдом в провинции Камау. По форме и размеру они напоминают обычных речных крабов, но у них больше клешни. Они живут в солоноватой воде в мангровых зарослях южного Вьетнама. Они также встречаются в соседних провинциях Бакльеу, Анзянг, Кьензянг, но крабы в Камау, как говорят, лучше и аппетитнее. Крабов ловят ночью в местных мангровых зарослях.

В июле, в сезон, все жители заготавливают соленых крабов, которых можно есть круглый год. Помимо тушеных крабов и крабов, обжаренных в соусе из тамаринда, здесь еще готовят крабовый соус. Соус с резким запахом делают из крабов, замаринованных и хранящихся в закрытых банках.

Более простое блюдо — крабовый бульон с лемонграссом. Это блюдо дополняется соусом из молотого лемонграсса, рисового порошка и других специй. Нужно разломить клешни краба и насладиться мягкой мякотью, смешанной с кисло-сладким соусом. Те, кто пробовал, говорят, что вкус незабываемый.

https://v.vnecdn.net/english/video/web/mp4/2018/06/20/sesarmid-crab-1529463633.mp4 Источник: vnexpress.net