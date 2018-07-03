Бузова ликует: безработный Тарасов и похудевшая беременная Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов накануне рождения своего ребенка остался без работы. С экс-супругом Ольги Бузовой не продлили контракт с клубом «Локомотив». Однако спортсмен не прекратил совместные тренировки с командой и сейчас находится на сборах клуба. Останется ли Тарасов в «Локомотиве» — вопрос пока открытый.

Поклонники Ольги Бузовой не комментируют эту новость, хотя иногда проскальзывают нотки того, что это тот самый бумеранг за огорчения и слезы, которые после развода испытала и пролила телеведущая.

В Москве на одну ночь 👸🏻 С самого утра на съёмках…потом лобное, сейчас мчу на встречу, а завтра уже поезд в Рязань 🚂 С нетерпением жду встречи с вами 30 июня😘 в таком безумном графике мне удаётся жить, только потому что я безумно люблю свою жизнь, и все, что я делаю 🙏🏻❤ хотя иногда синяки под глазами выдают мою усталость 🤣А ещё я хочу сказать вам большое спасибо, за то, что вы у меня есть 🤗 я вас люблю ❤L Love 💛💛💛 #моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь

Публикация отОльга Бузова (@buzova86) 28 Июн 2018 в 1:17 PDT А Анастасия Костенко вот-вот станет мамой. Девушка поделилась в своем Инстаграме пищевым дневником, в котором рассказала, что сейчас весит 56 кг. Девушка призналась — она тщательно следит за своим питанием и предпочитает только полезные продукты. Однако поклонники модели попросили ее не худеть — беспокоятся за здоровье ребенка.

Не думала, что столько вопросов будет связано с моим питанием☺ На сегодняшний день мой вес 56,6 кг. На диетах я не сижу! Питаюсь 3 раза в день и три раза в день у меня перекус, итого — 6. Практически не употребляю жареную и жирную пищу, так как пользы 0, сплошная тяжесть, да и жалко свой организм, работающий за двоих🙈. Придерживаюсь рекомендаций гастроэнтеролога и своего ведущего врача. Очень грустно было прощаться со своей любимой черешней, ведь для беременных эта ягода одна из нежелательных🤷🏻‍♀ (относится к разряду газообразующих). Вот вам примерный рацион, который я скопировала у @lapinomed и стараюсь его соблюдать ☺: 🔸Что же есть во время беременности? ✅Важно, чтобы завтраки были ежедневно. Например: омлет из двух яиц + цельнозерновой хлеб и помидор — 1-2 шт; каша овсяная (гречневая, рисовая, ячневая) на молоке, бутерброд с цельнозерновым хлебом и сыром, груша — 1 шт. ; творожная запеканка с любимыми фруктами или сырники с ягодным соусом. ✅В качестве обеда может быть рыба (дорада, сибас, треска, судак) с лаймом и рис с овощами; тыквенный суп с кусочками курицы или индейки; борщ, уха. ✅На ужин можно лосось на гриле с овощами; вареные креветки с диким рисом; кальмары с овощами.. 🔸Что можно есть на перекус? палочки из моркови, сладкого перца, огурца и сельдерея, спаржа с йогуртовым соусом, салаты из овощей и листовой зелени, различные фрукты или ягоды, кефир, молоко, натуральный йогурт, творог и блюда из творога (творожная запеканка с клубникой и грушей, мусс из творога и запеченных овощей).. Но лучше всего — обратиться к врачу-диетологу, который составит вам индивидуальный сбалансированный рацион и поможет «запрограммировать» набор массы тела во время беременности. ❗ #pregnant #pregnancy #вожиданиичуда #❤

Публикация отAnastasia Tarasova (@kostenko.94) 29 Июн 2018 в 12:28 PDT И хотя Ольга Бузова в своих публикациях в Инстаграм уже не вспоминает о Тарасове и Анастасии Костенко, ее недавнее видео с экс-супругом — признак того, что девушка еще думает о нем. Интересно, как начинающая певица отреагирует на известие о том, что футболист остаётся безработным накануне рождения своего ребенка?!