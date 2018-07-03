10 мифов о жаре, которые пора забыть

Семейный врач, мама и эксперт Дарья Демихова (@doctorbloger) рассказала, можно ли заболеть от мороженого, почему летом нельзя исключать из рациона соленую пищу и почему не стоит спать с открытыми окнами.

Миф №1: от мороженого не заболеешь

Частично это так. Избегать нужно не мороженого и сорбетов, а переохлаждения организма и напитков со льдом. Вы же не съедаете всю порцию за минуту, проглатывая «летнее» лакомство целиком. В отличие от воды, которую в жару пьют большими глотками. Именно ледяные напитки — частая причина ОРЗ в жару. Но и мороженое может спровоцировать обострение хронического тонзиллита — аккуратнее.

Миф №2: в жару приступы мигрени случаются реже

Увы, но это миф. Согласно данным статистики летом количество приступов головной боли возрастает на 7.5%. Одна из возможных причин — обезвоживание организма. Дефицит воды ухудшает трофику и кровоснабжение головного мозга, из-за чего возникают головные боли.

При повышении температуры окружающей среды происходит расширение сосудов. Это, в свою очередь, приводит к активации ядер тройничного нерва и, как следствие, мигрени.

Приступы также может провоцировать яркий солнечный свет. Щурясь, человек напрягает мышцы лица и глаз — нужно обязательно носить очки и бейсболку.

Миф №3: в жару нужно спать с открытыми настежь окнами

Многие народные «врачеватели» советуют спать не только с открытыми окнами, но еще и завернувшись в мокрую простынь. Такие меры — промой путь к циститу, пиелонефриту, ОРЗ и другим «прелестям». Ночью температура воздуха значительно ниже дневной — рискуете переохладиться. А вот хороший увлажнитель воздуха никому не помешает.

Миф №4: солнечные ожоги можно лечить маслом

В жару есть риск получения ожогов даже у людей с темным фототипом кожи. Среди народных средств для лечения рекорды популярности бьют растительные масла. Никогда не пользуйтесь этим лайфхаком. Масло только усугубит ситуацию. Спритосодержащие средства тоже под строгим запретом. Охлаждать обожженную кожу можно только компрессами, меняя их каждые 15-20 минут. И, конечно, пантенол вам в помощь.

Миф №5: беременным женщинам нужно находиться на солнце, чтобы восполнить дефицит витамина D В нашем климате действительно наблюдается дефицит витамина D даже летом. Но в период беременности лучше избегать длительного нахождения на солнце. Во-первых, УФ-излучение вредно (полностью от него не спасет ни одно средство с SPF), во-вторых, при температуре выше 30 градусов повышается риск преждевременных родов. Другие факты о витамине D можно найти здесь.

Миф №6: острая пища и пряности никак не влияют на потоотделение

Влияют, да еще как! Исследователи Колумбийского университета доказали: острая и пряная пища, а также простые углеводы (сахар, сладости, сдобная выпечка) усиливают секрецию потовых желез. Если не хотите в жару выглядеть, как после душа, откажитесь от этих гастрономических соблазнов.

Миф №7: в жару нужно потреблять меньше соли

Соль должна присутствовать в рационе для поддержания водно-солевого баланса и в жару, и в холода. Летом ее норма даже чуть выше, чем зимой. При обильном потоотделении соли выводятся из организма в гораздо большем количестве. Это не значит, что нужно начинать день с соленых огурцов и заканчивать ими же — во всем важен баланс.

Миф №8: отечность при высоких температурах — нормальное явление

При высокой температуре действительно могут наблюдаться застойные явления — жидкость выводится хуже. Но регулярное их появление — не норма. Отечность может свидетельствовать о проблемах с сосудистой и лимфатической системами.

Миф №9: при высоких температурах ускоряется обмен веществ

С точностью наоборот. В жару вязкость крови увеличивается и, как следствие, обменные процессы протекают медленнее — риск поправиться от булочек и пирожных возрастает. Летом делайте упор на легкоусвояемый белок и клетчатку. И не забывайте о соблюдении питьевого режима. Мифы о воде можно найти тут.

Миф №10: в жару нельзя заканчивать грудное вскармливание

Очень «модный» миф в интернете. Грудное вскармливание можно заканчивать в любое время года, но делать это нужно постепенно и мягко — должно быть комфортно и маме, и малышу.