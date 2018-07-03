Ещё
Простое блюдо на даче, но в праздничной подаче! Кабачково-помидорная красота
Далее:
Читайте также:
Ещё

Простое блюдо на даче, но в праздничной подаче! Кабачково-помидорная красота 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Букетик))
Мы очень любим кабачки в любом виде. Всегда сажаем много разных сортов. Заготовки на зиму делаем.
А вот блюдо обычное и всем, наверное, привычное, но чуть приукрашено — и уже для праздничного стола и гостей сгодится)) Назовём его «Летний букет».
Готовится элементарно:Кабачок порезать колечками, посолить-поперчить и обжарить на растительном масле.
С томатов срезать кожу спиралькой.
Потом порезать колечками.
В сметану или натуральный йогурт добавить много свежей зелени (лук, укроп, петрушка, базилик). Несколько листиков базилика оставить для украшения. Чуть посолить и посыпать смесью перцев. Можно раздавить дольку чеснока. Промазать кружки кабачка и помидора и уложить друг на друга.
Из оставшейся кожи томатов очень просто сворачиваем подобие розочек. Украшаем готовое блюдо «цветами» из кожуры и листиками свежего базилика.
Подаём с хорошим настроением!
Украшение есть не обязательно, но обычно тарелки у всех пустые))
А за счёт очищения кожи с овощей — само блюдо получается очень нежным.
Приятного аппетита!
Обжарили колечки кабачка
Очищаем помидоры
Готовим заправку
Собираем блюдо
Украшаем
Букетик))
Красиво и вкусно
Отличное сочетание!
7dach.ru: последние новости
Гезлеме - турецкие лепешки с мясом и картошкой Рулетики из кабачка с сырно-чесночной начинкой Помидоры черри - вишенки томата
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?40
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа32
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»46
Что стало с той самой Александрой13
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение