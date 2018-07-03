Простое блюдо на даче, но в праздничной подаче! Кабачково-помидорная красота

Букетик))

Мы очень любим кабачки в любом виде. Всегда сажаем много разных сортов. Заготовки на зиму делаем.

А вот блюдо обычное и всем, наверное, привычное, но чуть приукрашено — и уже для праздничного стола и гостей сгодится)) Назовём его «Летний букет».

Готовится элементарно:Кабачок порезать колечками, посолить-поперчить и обжарить на растительном масле.

С томатов срезать кожу спиралькой.

Потом порезать колечками.

В сметану или натуральный йогурт добавить много свежей зелени (лук, укроп, петрушка, базилик). Несколько листиков базилика оставить для украшения. Чуть посолить и посыпать смесью перцев. Можно раздавить дольку чеснока. Промазать кружки кабачка и помидора и уложить друг на друга.

Из оставшейся кожи томатов очень просто сворачиваем подобие розочек. Украшаем готовое блюдо «цветами» из кожуры и листиками свежего базилика.

Подаём с хорошим настроением!

Украшение есть не обязательно, но обычно тарелки у всех пустые))

А за счёт очищения кожи с овощей — само блюдо получается очень нежным.

Приятного аппетита!

Обжарили колечки кабачка

Очищаем помидоры

Готовим заправку

Собираем блюдо

Украшаем

Букетик))

Красиво и вкусно

Отличное сочетание!